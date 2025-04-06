Мужчина сделал 10 001 подтягиваний за сутки: вот как ему это удалось

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Американский атлет Труетт стал мировым рекордсменом благодаря подтягиваниям. Он выполнил 10 001 повторений за сутки.

Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина подтягивается на турнике

Ранее американец уже устанавливал рекорд на 8100 подтягиваний, но через сутки австралиец Гэри Ллойдом отобрал у него титул, сделав 8600 подтягиваний. После этого рекордсменом стал японец Кента Адачи. Он выполнил 8940 подтягиваний.

Американец Труетт не сдался и сделал 10 001 подтягивание.

"Я не сдамся! Мне не дарованы суперспособности, но мне дали возможность не отказываться от своих целей", — цитирует его KP. RU.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

