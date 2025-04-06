Мужчина сделал 10 001 подтягиваний за сутки: вот как ему это удалось

Американский атлет Труетт стал мировым рекордсменом благодаря подтягиваниям. Он выполнил 10 001 повторений за сутки.
Ранее американец уже устанавливал рекорд на 8100 подтягиваний, но через сутки австралиец Гэри Ллойдом отобрал у него титул, сделав 8600 подтягиваний. После этого рекордсменом стал японец Кента Адачи. Он выполнил 8940 подтягиваний.
Американец Труетт не сдался и сделал 10 001 подтягивание.
"Я не сдамся! Мне не дарованы суперспособности, но мне дали возможность не отказываться от своих целей", — цитирует его KP. RU.
Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.
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