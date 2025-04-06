Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не солнцем единым: чем подкормить корнеплоды, чтобы они стали по-настоящему сочными
Весенний уход за первоцветами: секреты яркого цветения крокусов, нарциссов и тюльпанов
Экономим на кондиционере без потери комфорта: как это возможно
ТОП-5 самых надёжных авто СССР, несмотря ни на что
14 антицеллюлитных средств, которые действительно работают: какой выбрать именно вам?
Почему некоторые люди спорят до пены у рта — и как в этом виноват их мозг, а не характер
Ловушка на животе и личинки внутри: пугающее открытие из Мьянмы
Из старой сумки — в горшок, браслет или органайзер: идеи, которые удивляют
Осторожно: декоративная амуниция может стать причиной травм собаки

Мужчина сделал 10 001 подтягиваний за сутки: вот как ему это удалось

0:45
Спорт

Американский атлет Труетт стал мировым рекордсменом благодаря подтягиваниям. Он выполнил 10 001 повторений за сутки.

Мужчина подтягивается на турнике
Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подтягивается на турнике

Ранее американец уже устанавливал рекорд на 8100 подтягиваний, но через сутки австралиец Гэри Ллойдом отобрал у него титул, сделав 8600 подтягиваний. После этого рекордсменом стал японец Кента Адачи. Он выполнил 8940 подтягиваний.

Американец Труетт не сдался и сделал 10 001 подтягивание.

"Я не сдамся! Мне не дарованы суперспособности, но мне дали возможность не отказываться от своих целей", — цитирует его KP. RU.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Еда и рецепты
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение Аудио 
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Авто
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Последние материалы
ТОП-5 самых надёжных авто СССР, несмотря ни на что
Ловушка на животе и личинки внутри: пугающее открытие из Мьянмы
14 антицеллюлитных средств, которые действительно работают: какой выбрать именно вам?
Почему некоторые люди спорят до пены у рта — и как в этом виноват их мозг, а не характер
Из старой сумки — в горшок, браслет или органайзер: идеи, которые удивляют
Осторожно: декоративная амуниция может стать причиной травм собаки
Не стареет, а молодеет: отказ от алкоголя полностью изменил жизнь Стаса Михайлова
Москва — вторая в мире по числу миллиардеров: кто сделал Россию богаче
Взрывозащищённый BMW X5 Protection VR6: когда роскошь встречается с военной бронёй
Финансовые барьеры и газовые перспективы: Россия может стать участником энергорынка Африки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.