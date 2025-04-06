Меню столовой СССР: как граждане питались за копейки

Советские столовые — это не просто место, где ели. Это часть повседневной жизни миллионов людей.
Там обедали рабочие, студенты, школьники, офицеры, и каждый знал: еда будет сытной, дешёвой и, что важно, настоящей. Без изысков, но по ГОСТу.
А какое меню встречало людей в типичной советской столовой — и почему оно до сих пор вызывает у многих тёплую ностальгию.
Пример конца 70-х — начала 80-х годов. Цены ориентировочные, в копейках.
Первые блюда
Вторые блюда
Гарниры
Салаты
Напитки
Сладкое и выпечка
Советское меню — это про простоту, доступность и сытность. Сегодня многое изменилось, но то ощущение "домашней еды вне дома" осталось только в памяти… и у тех, кто когда-то стоял с подносом у раздачи, выбирая между компотом и киселём.
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