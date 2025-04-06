Меню столовой СССР: как граждане питались за копейки

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Советские столовые — это не просто место, где ели. Это часть повседневной жизни миллионов людей.

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Там обедали рабочие, студенты, школьники, офицеры, и каждый знал: еда будет сытной, дешёвой и, что важно, настоящей. Без изысков, но по ГОСТу.

А какое меню встречало людей в типичной советской столовой — и почему оно до сих пор вызывает у многих тёплую ностальгию.

Пример конца 70-х — начала 80-х годов. Цены ориентировочные, в копейках.

Первые блюда

Борщ со сметаной — 15 коп.

Рассольник с почками — 13 коп.

Щи кислые — 12 коп.

Суп гороховый с копчёностями — 14 коп.

Вторые блюда

Котлета по-домашнему с пюре — 25 коп.

Тефтели с гречкой и соусом — 22 коп.

Жареная рыба с картошкой — 26 коп.

Макароны с тушёнкой — 20 коп.

Гарниры

Пюре картофельное — 7 коп.

Каша гречневая — 6 коп.

Капуста тушёная — 8 коп.

Салаты

Винегрет — 8 коп.

Салат "Оливье" — 10 коп.

Салат витаминный (капуста, морковь) — 6 коп.

Сельдь под шубой — 10 коп.

Напитки

Компот из сухофруктов — 5 коп.

Кисель — 5 коп.

Чай с лимоном — 4 коп.

Кофе с молоком — 7 коп.

Сладкое и выпечка

Пирожок с капустой — 6 коп.

Булочка с маком — 7 коп.

Запеканка творожная — 10 коп.

Манник со сметаной — 8 коп.

Советское меню — это про простоту, доступность и сытность. Сегодня многое изменилось, но то ощущение "домашней еды вне дома" осталось только в памяти… и у тех, кто когда-то стоял с подносом у раздачи, выбирая между компотом и киселём.