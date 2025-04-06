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Меню столовой СССР: как граждане питались за копейки

2:01
Еда

Советские столовые — это не просто место, где ели. Это часть повседневной жизни миллионов людей.

Фото:  

Там обедали рабочие, студенты, школьники, офицеры, и каждый знал: еда будет сытной, дешёвой и, что важно, настоящей. Без изысков, но по ГОСТу.

А какое меню встречало людей в типичной советской столовой — и почему оно до сих пор вызывает у многих тёплую ностальгию.

Пример конца 70-х — начала 80-х годов. Цены ориентировочные, в копейках.

Первые блюда

  • Борщ со сметаной — 15 коп.
  • Рассольник с почками — 13 коп.
  • Щи кислые — 12 коп.
  • Суп гороховый с копчёностями — 14 коп.

Вторые блюда

  • Котлета по-домашнему с пюре — 25 коп.
  • Тефтели с гречкой и соусом — 22 коп.
  • Жареная рыба с картошкой — 26 коп.
  • Макароны с тушёнкой — 20 коп.

Гарниры

  • Пюре картофельное — 7 коп.
  • Каша гречневая — 6 коп.
  • Капуста тушёная — 8 коп.

Салаты

  • Винегрет — 8 коп.
  • Салат "Оливье" — 10 коп.
  • Салат витаминный (капуста, морковь) — 6 коп.
  • Сельдь под шубой — 10 коп.

Напитки

  • Компот из сухофруктов — 5 коп.
  • Кисель — 5 коп.
  • Чай с лимоном — 4 коп.
  • Кофе с молоком — 7 коп.

Сладкое и выпечка

  • Пирожок с капустой — 6 коп.
  • Булочка с маком — 7 коп.
  • Запеканка творожная — 10 коп.
  • Манник со сметаной — 8 коп.

Советское меню — это про простоту, доступность и сытность. Сегодня многое изменилось, но то ощущение "домашней еды вне дома" осталось только в памяти… и у тех, кто когда-то стоял с подносом у раздачи, выбирая между компотом и киселём.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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