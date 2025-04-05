Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

Милый, колючий, с трогательным носом — кажется, ёжик создан, чтобы вызывать умиление. Но если вы встретили его на дачном участке, лучше отложите фотоаппарат и… гоните зверька прочь. В прямом смысле.
Дикие ежи не стремятся к встречам с людьми. Их появление рядом с домом может быть тревожным звоночком. Часто это сигнал: животное болеет. И не насморком, а вирусами, от которых не спасёт даже горячий чай.
Да, тот самый вирус, при котором смертность превышает 99%. Без срочной вакцинации шанс выжить минимален. Ёжики — природный резервуар бешенства, а летом до 10% популяции могут быть заражены. От укуса никто не застрахован: ёж — одиночка, не любит шум и прикосновения. Будете тискать — укусит.
Добавим к этому, что ежи не чистят зубы и питаются тем, что в рот полезет — бактерий у них во рту больше, чем в луже у дороги.
Ёжики — ходячее такси для клещей. Из-за анатомии они не могут вычесывать паразитов, и те спокойно живут в иголках, ожидая удобный момент, чтобы переселиться на кого-то… покрупнее. В довесок — энцефалит, боррелиоз и геморрагическая лихорадка.
Сами по себе ежи — существа крайне нечистоплотные. Они копаются в земле, питаются падалью, не умеют ухаживать за иголками. А значит, переносят на себе не только паразитов, но и всё, что прилипло по пути. И нет, молоком их кормить тоже нельзя — для ежей оно ядовито.
Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.