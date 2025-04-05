Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Милый, колючий, с трогательным носом — кажется, ёжик создан, чтобы вызывать умиление. Но если вы встретили его на дачном участке, лучше отложите фотоаппарат и… гоните зверька прочь. В прямом смысле.

Фото: commons.wikimedia.org by LoopZilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ёж обыкновенный

Почему он вообще пришёл

Дикие ежи не стремятся к встречам с людьми. Их появление рядом с домом может быть тревожным звоночком. Часто это сигнал: животное болеет. И не насморком, а вирусами, от которых не спасёт даже горячий чай.

Проблема номер один — бешенство

Да, тот самый вирус, при котором смертность превышает 99%. Без срочной вакцинации шанс выжить минимален. Ёжики — природный резервуар бешенства, а летом до 10% популяции могут быть заражены. От укуса никто не застрахован: ёж — одиночка, не любит шум и прикосновения. Будете тискать — укусит.

А ещё…

Туляремия: нарывы, воспаления, пневмония.

нарывы, воспаления, пневмония. Лептоспироз: проникает через воду и почву.

проникает через воду и почву. Герпесвирусы: с вами на всю жизнь.

с вами на всю жизнь. Лишай, дерматиты и кишечные инфекции: привет от слюны и экскрементов.

Добавим к этому, что ежи не чистят зубы и питаются тем, что в рот полезет — бактерий у них во рту больше, чем в луже у дороги.

Плюс бесплатная доставка клещей

Ёжики — ходячее такси для клещей. Из-за анатомии они не могут вычесывать паразитов, и те спокойно живут в иголках, ожидая удобный момент, чтобы переселиться на кого-то… покрупнее. В довесок — энцефалит, боррелиоз и геморрагическая лихорадка.

И это ещё не всё

Сами по себе ежи — существа крайне нечистоплотные. Они копаются в земле, питаются падалью, не умеют ухаживать за иголками. А значит, переносят на себе не только паразитов, но и всё, что прилипло по пути. И нет, молоком их кормить тоже нельзя — для ежей оно ядовито.

Уточнения

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).

