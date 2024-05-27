Рогалики с зелёным луком из безглютеновой муки: подавайте в качестве закуски

Эти нежные рогалики, приготовленные с зелёным луком, придутся по душе любителям овощных блюд. Подавайте их в качестве закуски.
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Ингредиенты
3 стакана миндальной муки
2 чашки нарезанного зелёного лука
1,5 стакана кипятка
3 столовые ложки поджаренного кунжутного масла
2 столовые ложки рисового винного уксуса
2 столовые ложки соевого соуса
1 столовая ложка кунжута
Оливковое масло
Приготовление
В кухонном комбайне измельчите муку и соль, влейте 1,5 стакана кипятка и продолжайте взбивать. Если тесто не сформировалось, добавьте ещё воды.
Переложите тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность и несколько раз замесите гладкий шар. Поместите тесто в миску и накройте влажным кухонным полотенцем. Дайте постоять при комнатной температуре не менее 30 минут.
В миске смешайте рисовый винный уксус, соевый соус и 1 столовую ложку зелёного лука. Отложите в сторону.
Разделите тесто на 6 равных частей, скатайте шарики. Используя скалку, раскатайте каждый шарик, чтобы получились диски. Смажьте каждый диск кунжутным маслом. Затем сверните его спиралью. Посыпьте зелёным луком и семенами кунжута.
Застелите сервировочное блюдо кухонными полотенцами. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде. По одному опускайте рогалики в масло. Готовьте 1–2 минуты, переверните и готовьте ещё 1–2 минуты.