Россия ответит ударами по самым безрассудным странам НАТО

Чем ближе и очевиднее разгром ВСУ, тем решительнее будет Йенс Столтенберг в своих угрозах РФ. Но согласия в НАТО нет, поэтому прилетит от РФ самым "смелым".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что выступает за снятие ограничений на использование западного оружия по "легитимным целям" на территории РФ.
"Сейчас, когда идут тяжёлые бои в Харьковской области, близко к границе, запрет Украине использовать это оружие против законных военных целей внутри России очень затрудняет самооборону", — заявил он на пресс-конференции в Софии после встречи с премьер-министром Димитром Главчевым по случаю празднования Болгарией 20-летия вступления в альянс.
Украина не может использовать западное оружие для нанесения ударов по России из-за ограничений стран-поставщиков, добавил Столтенберг.
По его мнению, "когда мы поставляем оружие на Украину, оно на самом деле уже не наше, а украинцев". Генсек лукавит, поощряя давать разрешения участникам альянса — поставщикам оружия Украине. НАТО в целом в этом вопросе как бы ни при чём, поэтому Столтенберг такой храбрый. К тому же скоро он уйдёт на пенсию и поедет на рыбалку в деревню.
Поддержали удары по территории "старой" России
В США всячески поощряют выбор этих стран, подчёркивая, что его поддерживают большая часть конгресса и часть администрации президента Джозефа Байдена. Якобы осталось просто его уломать. Демонстрируются карты в конгрессе, которые показывают, что под ударом ВСУ окажутся значительные территории Западного и Южного федеральных округов РФ.
Но есть и откровенные противники таких ударов, например,
В Италии руководство призвало Столтенберга уйти в отставку.
Россия пока никак не отреагировала на эти заявления, видимо, в Кремле ждут окончательного списка желающих попробовать, каким будет ответ.
Это будет британский военный корабль или шведский подводный кабель?
Какие ещё есть возможности у стран НАТО для эскалации?
Читайте по теме:
ATM: опубликован список целей ВСУ в глубине России — от Москвы до курортов
Капитуляция Украины впервые озвучена Москвой как исход СВО. Как это будет?
Версия: удар "Кинжалами" по аэродрому Староконстантинов поразил F-16
Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.