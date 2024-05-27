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Любовь Степушова
Россия ответит ударами по самым безрассудным странам НАТО

Столтенберг: надо снять ограничения Украине на удары западным оружием по России

3:08
Мир

Чем ближе и очевиднее разгром ВСУ, тем решительнее будет Йенс Столтенберг в своих угрозах РФ. Но согласия в НАТО нет, поэтому прилетит от РФ самым "смелым".

Столтенберг: надо снять ограничения Украине на удары западным оружием по России
Фото: Swedish forces in Afghanistan by Brindefalk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Пенсионер Столтенберг настаивает на эскалации войны с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что выступает за снятие ограничений на использование западного оружия по "легитимным целям" на территории РФ.

"Сейчас, когда идут тяжёлые бои в Харьковской области, близко к границе, запрет Украине использовать это оружие против законных военных целей внутри России очень затрудняет самооборону", — заявил он на пресс-конференции в Софии после встречи с премьер-министром Димитром Главчевым по случаю празднования Болгарией 20-летия вступления в альянс.

Украина не может использовать западное оружие для нанесения ударов по России из-за ограничений стран-поставщиков, добавил Столтенберг.

По его мнению, "когда мы поставляем оружие на Украину, оно на самом деле уже не наше, а украинцев". Генсек лукавит, поощряя давать разрешения участникам альянса — поставщикам оружия Украине. НАТО в целом в этом вопросе как бы ни при чём, поэтому Столтенберг такой храбрый. К тому же скоро он уйдёт на пенсию и поедет на рыбалку в деревню.

Кто даст Украине "зелёный свет"?

Поддержали удары по территории "старой" России

  • Британия,
  • Швеция,
  • страны Прибалтики.

В США всячески поощряют выбор этих стран, подчёркивая, что его поддерживают большая часть конгресса и часть администрации президента Джозефа Байдена. Якобы осталось просто его уломать. Демонстрируются карты в конгрессе, которые показывают, что под ударом ВСУ окажутся значительные территории Западного и Южного федеральных округов РФ.

Но есть и откровенные противники таких ударов, например,

  • Италия,
  • Германия.

В Италии руководство призвало Столтенберга уйти в отставку.

Россия пока никак не отреагировала на эти заявления, видимо, в Кремле ждут окончательного списка желающих попробовать, каким будет ответ.

Это будет британский военный корабль или шведский подводный кабель?

Болгарии надо подумать над эскалацией в Чёрном море

Какие ещё есть возможности у стран НАТО для эскалации?

  1. Закрытие неба над западной Украиной своими зенитными комплексами. Инициатором выступила Польша, её поддерживают Франция, Британия, Канада, Эстония и Литва. Против — США и Германия.
  2. Направление контингента на Украину — Столтенберг заверил, что у НАТО нет планов вводить контингент, но он не может запретить это делать странам альянса по отдельности.
  3. Столтенберг заявил о необходимости наращивать военное присутствие в Черноморском регионе. "Ружьё, висящее на стене, когда-нибудь выстрелит", и здесь надо приготовиться к ответу РФ "братушкам" в Румынии и Болгарии.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы нато йенс столтенберг
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