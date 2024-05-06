Три действия в самолете, которых следует избегать: мнение стюардессы из Далласа

Стюардесса рассказала про самые "дьявольские" действия пассажиров на борту

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Шер Киллоу, стюардесса из Далласа, США, в своем видео на TikTok предупредила пассажиров о трех нежелательных действиях на борту самолета. Она описала эти действия как "самыме отвратительные, злые и дьявольские".

Фото: www.flickr.com by Condor.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Первое предостережение Киллоу касалось оставления бутылок с жидкостью на верхних полках для ручной клади. Она объяснила, что это может привести к промоканию чемоданов других пассажиров и случайному обливанию людей водой.

Также стюардесса рекомендовала не летать больными, подчеркнув, что изменения давления во время полета могут усугубить состояние и вызвать резкое ухудшение самочувствия.

Наконец, она посоветовала мужчинам избегать походов в туалет во время турбулентности, указывая на возможные риски для безопасности и сомнения в аккуратности в таких условиях.