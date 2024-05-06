Три действия в самолете, которых следует избегать: мнение стюардессы из Далласа

Шер Киллоу, стюардесса из Далласа, США, в своем видео на TikTok предупредила пассажиров о трех нежелательных действиях на борту самолета. Она описала эти действия как "самыме отвратительные, злые и дьявольские".
Первое предостережение Киллоу касалось оставления бутылок с жидкостью на верхних полках для ручной клади. Она объяснила, что это может привести к промоканию чемоданов других пассажиров и случайному обливанию людей водой.
Также стюардесса рекомендовала не летать больными, подчеркнув, что изменения давления во время полета могут усугубить состояние и вызвать резкое ухудшение самочувствия.
Наконец, она посоветовала мужчинам избегать походов в туалет во время турбулентности, указывая на возможные риски для безопасности и сомнения в аккуратности в таких условиях.
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