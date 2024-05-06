Москва смогла снова обойти ограничения: как Россия борется с санкциями США с помощью рубля

Financial Times: Россия обходит санкции США с помощью рубля

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Жёсткие меры США против банков, поддерживавших Россию в обходе санкций, существенно затруднили перемещение средств в страну, пишет Financial Times. Однако Москва нашла способ обойти ограничения, проводя сделки в рублях.

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Согласно данным FT, российские компании активно расширяют сеть посредников, сотрудничают с более мелкими банками и используют альтернативные валюты.

Чтобы избежать проблем с обменом валюты на доллары и евро, российские экспортеры и импортеры всё чаще заключают сделки в рублях.

Например, трейдеры из Индии, покупающие российскую нефть, уже начали оплачивать поставки рублями.

По словам неназванного российского банкира, иностранные компании могут приобретать рубли на Московской бирже и использовать их для расчётов с российскими партнерами.