Москва смогла снова обойти ограничения: как Россия борется с санкциями США с помощью рубля

Жёсткие меры США против банков, поддерживавших Россию в обходе санкций, существенно затруднили перемещение средств в страну, пишет Financial Times. Однако Москва нашла способ обойти ограничения, проводя сделки в рублях.
Согласно данным FT, российские компании активно расширяют сеть посредников, сотрудничают с более мелкими банками и используют альтернативные валюты.
Чтобы избежать проблем с обменом валюты на доллары и евро, российские экспортеры и импортеры всё чаще заключают сделки в рублях.
Например, трейдеры из Индии, покупающие российскую нефть, уже начали оплачивать поставки рублями.
По словам неназванного российского банкира, иностранные компании могут приобретать рубли на Московской бирже и использовать их для расчётов с российскими партнерами.
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