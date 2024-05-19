Эти сорта георгинов радуют яркими оттенками от лимонных и оранжевых до пурпурных и малиновых

Георгины — популярные цветы, встречающиеся на многих участках благодаря роскошному цветению, неприхотливости и способности адаптироваться к неблагоприятным условиям. Их длительное цветение — с середины лета до заморозков — радует яркими оттенками от лимонных и оранжевых до пурпурных и малиновых.
Некоторые из популярных сортов георгин:
"Ламбада". Нежно-розовые лепестки с тёмной серединой, диаметр цветка 15 см, высота до 110 см.
"Ромео". Алая окраска, высота до 55 см, диаметр бутонов 10 см, цветет до поздней осени.
"Седакшн". Белые лепестки с сиреневым подтоном, диаметр 11 см, высота до 110 см, цветет с июля по октябрь.
"Эдинбург". Тёмно-малиновые лепестки с белыми кончиками, высота до 90 см, диаметр 10 см, низкая зимостойкость.
"Сильвия".Персиковый оттенок, диаметр 7-10 см, округлая форма, высота до 100 см, цветет с июля по сентябрь.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".