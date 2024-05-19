Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим тирамису в стаканчиках
Водонаева рассказала, что стало с полуголым портретом Виктории Бони
Ветеринары назвали здоровый вес кошки
Что в себя включает программа боксерской тренировки?
Три частые ошибки при проезде через "лежачего полицейского"
«Роскосмос» при необходимости может увеличить срок работы на МКС до 2028 года
В России поступили в продажу новые Volkswagen Lavida по цене от 2,36 млн рублей
Стало известно, как проверить умственные способности кошки
Как приготовить сырные шарики
Эти сорта георгинов радуют яркими оттенками от лимонных и оранжевых до пурпурных и малиновых

Самые популярные сорта георгинов

1:16
Садоводство » Цветы

Георгины — популярные цветы, встречающиеся на многих участках благодаря роскошному цветению, неприхотливости и способности адаптироваться к неблагоприятным условиям. Их длительное цветение — с середины лета до заморозков — радует яркими оттенками от лимонных и оранжевых до пурпурных и малиновых.

Самые популярные сорта георгинов
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Некоторые из популярных сортов георгин:

"Ламбада". Нежно-розовые лепестки с тёмной серединой, диаметр цветка 15 см, высота до 110 см.

"Ромео". Алая окраска, высота до 55 см, диаметр бутонов 10 см, цветет до поздней осени.

"Седакшн". Белые лепестки с сиреневым подтоном, диаметр 11 см, высота до 110 см, цветет с июля по октябрь.

"Эдинбург". Тёмно-малиновые лепестки с белыми кончиками, высота до 90 см, диаметр 10 см, низкая зимостойкость.

"Сильвия".Персиковый оттенок, диаметр 7-10 см, округлая форма, высота до 100 см, цветет с июля по сентябрь.

КРАСИВЫЕ И НАДЕЖНЫЕ СОРТА ГЕОРГИНОВ. ПРОВЕРЕНЫ НА УРАЛЕ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
В Харьковской области все "русские" направления критически важны для ВСУ Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Превратится в сухарик: можно ли кормить кошку только сухим кормом
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
Сын юмористки Наталии Медведевой приказал матери забирать его из школы только в красном платье
Сын юмористки Наталии Медведевой приказал матери забирать его из школы только в красном платье
Последние материалы
Готовим тирамису в стаканчиках
Самые популярные сорта георгинов
Водонаева рассказала, что стало с полуголым портретом Виктории Бони
Ветеринары назвали здоровый вес кошки
Что в себя включает программа боксерской тренировки?
Три частые ошибки при проезде через "лежачего полицейского"
«Роскосмос» при необходимости может увеличить срок работы на МКС до 2028 года
В России поступили в продажу новые Volkswagen Lavida по цене от 2,36 млн рублей
Стало известно, как проверить умственные способности кошки
Как приготовить сырные шарики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников