Минэнерго Турции решило вдвое увеличить объёмы двух газовых хранилищ в Силиври и Туз Гелю

Власти Турции решили удвоить объёмы хранения газа в подземных хранилищах Силиври и Туз Гелю. Как сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на министерство энергетики республики, к 2028 году их совокупная ёмкость будет увеличена до 12 миллиардов кубометров.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer is licensed under by ReubenGBrewer is licensed under CC BY-SA 3.0