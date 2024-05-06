Минэнерго Турции решило вдвое увеличить объёмы двух газовых хранилищ в Силиври и Туз Гелю

Власти Турции решили вдвое увеличить объёмы двух газовых хранилищ

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Турции решили удвоить объёмы хранения газа в подземных хранилищах Силиври и Туз Гелю. Как сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на министерство энергетики республики, к 2028 году их совокупная ёмкость будет увеличена до 12 миллиардов кубометров.

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Сейчас газовое хранилище Силиври, расположенное к западу от Стамбула, вмещает 4,6 миллиарда кубометров газа, а хранилище Туз Гелю в провинции Аксарай — 1,2 миллиарда кубометров.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что компания BOTAŞ планирует увеличить общую вместимость хранилищ до 12 миллиардов кубометров к 2028 году.

Компания-оператор BOTAŞ уже начала работы по расширению хранилищ. Кроме того, до конца 2024 года в Силиври планируется построить новую ветряную электростанцию мощностью 4,2 мегаватта, а в Туз Гелю — подстанцию с дополнительными 30 мегаваттами мощности.