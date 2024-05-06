Эти цветы простоят в вазе 14 дней: идеальны для подарка близкому человеку

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Цветы, которые долго сохраняют свежесть

1:42
Садоводство » Цветы

Несколько растений одинаково великолепно смотрятся как на клумбе, так и в вазе в домашней обстановке. Важно, чтобы они сохраняли свежесть и аромат на протяжении длительного времени. Вот какие простоят долго.

Цветы, которые долго сохраняют свежесть
Фото: https://www.flickr.com/photos/36543005@N00/460067405 by Sam & Emer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Розы. Они продержатся в вазе до 14 дней при условии, что срез будет правильным и вода периодически меняется. Особенно приятно, если выбрать английские розы, добавляющие в квартиру потрясающий аромат.

Хризантемы и альпийские астры. Эти цветы, характерные для осени, украшают не только участок, но и интерьер дома. Они могут стоять в вазе до 2 недель, если воду регулярно менять.

Тюльпаны. Эти весенние цветы, срезанные рано утром, прекрасно сохраняют свежесть в вазе до 7 дней, если выбирать еще не раскрывшиеся бутоны.

Гортензия. Шапки цветов этого растения, продержавшись в вазе 20-25 дней, превращаются в стильные сухоцветы, не облетающие и крепко держащиеся на цветоножках.

Гладиолусы. Эти цветы, принятые в подарок учителям на 1 сентября, стоят в вазе не менее 10 дней, сохраняя свой презентабельный вид.

Лилии. С частой сменой воды и подрезкой стеблей на 1 см через каждые два дня, они также продержатся в вазе до 10 дней.

Львиный зев. Этот цветок, украшенный соцветиями, может простоять в вазе до 14 дней, если убирать увядшие соцветия по мере раскрытия новых.

Срезанные цветы будут храниться долго! (простые правила)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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