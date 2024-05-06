Турция, Азербайджан, Иран и Казахстан могут присоединиться к системе "Синяя карта"

РСА ведёт переговоры с другими странами о присоединении к "Синей карте"

1:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховые сообщества Турции, Азербайджана, Ирана и Казахстана выразили заинтересованность в совместной реализации проекта "Синяя карта", сообщили АСН в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Фото: kremlin.ru by Сайт Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В настоящее время в этих странах запущены процедуры согласования с компетентными государственными органами. Реализация "Синей карты" обсуждается на межгосударственном уровне.

Потенциальными участниками системы в первую очередь могут стать дружественные России страны-участницы системы "Зеленая карта", а также страны-участницы ЕАЭС, в том числе Казахстан. В будущем список может расшириться, рассказали в РСА.

При этом Турция, Азербайджан и Иран могут присоединиться к проекту "Синяя карта" уже в этом году, а Казахстан — в 2025 г. Также начались первичные переговоры с Киргизией, сообщил "Известиям" глава РСА Евгений Уфимцев.

"Синяя карта" — международная система страхования и одновременно страховой сертификат, подтверждающий наличие у водителя, выезжающего за рубеж, страхование его автогражданской ответственности. "Синяя карта" функционирует на основе двустороннего соглашения РСА со страховыми сообществами иностранных государств и предусматривается взаимное признание сертификатов страхования автогражданской ответственности. Так, если держатель "Синей карты" попадёт в ДТП на территории другой страны, страховая выплата потерпевшему будет произведена по данному сертификату по аналогии с ОСАГО.

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