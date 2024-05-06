Ученые выяснили, что боль может быть заразной

Боль самовнушения может передаваться от человека к человеку

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Если перед медицинской процедурой, которая фактически безвредна, убедить человека в её болезненности, он может реально почувствовать дискомфорт из-за воздействия самовнушения. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные в журнале "Communications Psychology".

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Известно, что самовнушение может улучшить состояние человека при приеме неэффективных лекарств или прохождении бесполезных процедур — это называется эффектом плацебо. Однако существует также противоположный эффект ноцебо, когда состояние ухудшается из-за внушенного негативного ожидания от терапии.

В ходе нового эксперимента участникам сказали, что они пройдут процедуру, способную усилить болевые ощущения. В ходе "терапии", включающей использование устройства с нагревающейся пластиной, контактирующей с кожей, температура пластины была поднята для первого участника, в то время как остальные смотрели.

Это сделало процедуру болезненной для него.

После этого участники поочередно испытывали процедуру, становясь наблюдателями, а затем и демонстраторами. Хотя нагрев пластины усилили только для первого человека, остальные также сообщали о боли, несмотря на то что пластина для них не была горячей. Это показывает, что боль могла передаваться по цепочке от одного участника к другому.

Результаты подтверждают, что наблюдение за болевыми ощущениями других во время процедуры может вызвать дискомфорт у зрителя. Активность потовых желез и напряжение лицевых мышц участников, зарегистрированные исследователями, подтвердили, что дискомфорт во время фиктивной процедуры был реален.

Участники, физиологические реакции которых были ближе друг к другу, также сообщали о схожих ощущениях боли.

Исследователи отмечают, что эффект ноцебо имеет не только психологическое, но и физическое проявление, влияющее на восприятие боли. Также они предполагают, что социальная поддержка может не всегда быть полезной, если включает знакомство с чужим негативным опытом, и призывают к дополнительным исследованиям в этой области.