Как кормить кошку: по расписанию или "когда придется" — как не загнать питомца в могилу

Ветеринары рассказали, как кормить кота

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Каждый владелец кошки стоит перед выбором способа кормления своего питомца: корм можно оставлять в свободном доступе или выдавать строго по графику.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Взвешиваем все аргументы "за" и "против", чтобы помочь вам сделать наилучший выбор.

Свободный доступ к корму

Этот метод подходит, если вы используете сухой корм, который не портится в миске.

Преимущества:

Кошка не будет просить еду и не разбудит вас рано утром из-за голода.

Вам не придется тратить время на ежедневное приготовление пищи для кошки.

Недостатки:

Если у вас две кошки разного возраста, они могут перепутать свои корма.

Такой режим позволяет кошке самостоятельно регулировать свой режим сна, что может не совпасть с вашим графиком.

Кормление по расписанию

Этот метод полезен для пищеварительной системы кошки, так как стимулирует рефлекторное выделение желудочного сока.

Преимущества:

Упрощает дрессировку, используя корм в качестве поощрения.

Облегчает контроль за приемом лекарств в сочетании с пищей.

Способствует развлечению кошки с помощью пищевых головоломок, делая время в одиночестве менее скучным.

Недостатки:

Трудно соблюдать расписание, если вы часто отсутствуете дома.

Требует больше времени и энергии на приготовление и очистку места кормления, чтобы предотвратить порчу корма.

Оба метода имеют свои достоинства и ограничения, поэтому выбор зависит от вашего образа жизни и потребностей вашей кошки.