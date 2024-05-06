Как кормить кошку: по расписанию или "когда придется" — как не загнать питомца в могилу
Ветеринары рассказали, как кормить кота
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Каждый владелец кошки стоит перед выбором способа кормления своего питомца: корм можно оставлять в свободном доступе или выдавать строго по графику.
Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Взвешиваем все аргументы "за" и "против", чтобы помочь вам сделать наилучший выбор.
Свободный доступ к корму
Этот метод подходит, если вы используете сухой корм, который не портится в миске.
Преимущества:
- Кошка не будет просить еду и не разбудит вас рано утром из-за голода.
- Вам не придется тратить время на ежедневное приготовление пищи для кошки.
Недостатки:
- Если у вас две кошки разного возраста, они могут перепутать свои корма.
- Такой режим позволяет кошке самостоятельно регулировать свой режим сна, что может не совпасть с вашим графиком.
Кормление по расписанию
Этот метод полезен для пищеварительной системы кошки, так как стимулирует рефлекторное выделение желудочного сока.
Преимущества:
- Упрощает дрессировку, используя корм в качестве поощрения.
- Облегчает контроль за приемом лекарств в сочетании с пищей.
- Способствует развлечению кошки с помощью пищевых головоломок, делая время в одиночестве менее скучным.
Недостатки:
- Трудно соблюдать расписание, если вы часто отсутствуете дома.
- Требует больше времени и энергии на приготовление и очистку места кормления, чтобы предотвратить порчу корма.
- Оба метода имеют свои достоинства и ограничения, поэтому выбор зависит от вашего образа жизни и потребностей вашей кошки.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru