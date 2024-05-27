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Не верьте своим глазам: как иллюзия скорости может обмануть водителей

В какой ситуации на дороге возникает иллюзия низкой скорости

1:07
Авто

Иногда водителям кажется, что их транспортное средство едет слишком медленно. В таких случаях может возникнуть желание ускориться. Однако сначала стоит проверить спидометр. Если скорость на нём не кажется низкой, лучше отказаться от ускорения. Возможно, у водителя просто возникла иллюзия низкой скорости.

В какой ситуации на дороге возникает иллюзия низкой скорости
Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Когда это происходит?

Обычно такое ощущение возникает при движении по прямой загородной трассе. Реальная скорость автомобиля может быть 100-120 километров в час, но водителю может казаться, что машина едет всего 50-60 километров в час. Такое впечатление обманчиво.

Ускоряться в таких случаях не следует. Если водитель всё же решит рискнуть, может возникнуть ситуация, когда на пути появится резкий поворот, и он не успеет сбавить скорость, что увеличивает риск аварии.

Поэтому, прежде чем ускоряться, убедитесь, что низкая скорость не является иллюзией. Не стоит рисковать, даже если поездка кажется слишком медленной и долгой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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