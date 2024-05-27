Не верьте своим глазам: как иллюзия скорости может обмануть водителей

В какой ситуации на дороге возникает иллюзия низкой скорости

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Иногда водителям кажется, что их транспортное средство едет слишком медленно. В таких случаях может возникнуть желание ускориться. Однако сначала стоит проверить спидометр. Если скорость на нём не кажется низкой, лучше отказаться от ускорения. Возможно, у водителя просто возникла иллюзия низкой скорости.

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Когда это происходит?

Обычно такое ощущение возникает при движении по прямой загородной трассе. Реальная скорость автомобиля может быть 100-120 километров в час, но водителю может казаться, что машина едет всего 50-60 километров в час. Такое впечатление обманчиво.

Ускоряться в таких случаях не следует. Если водитель всё же решит рискнуть, может возникнуть ситуация, когда на пути появится резкий поворот, и он не успеет сбавить скорость, что увеличивает риск аварии.

Поэтому, прежде чем ускоряться, убедитесь, что низкая скорость не является иллюзией. Не стоит рисковать, даже если поездка кажется слишком медленной и долгой.