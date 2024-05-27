Специалист по истории Ирана Геннадий Авдеев: "Молодёжь Ирана привлекают посылы мифической свободы"

Иранист Авдеев думает, что катастрофа с Раиси — трагическая ошибка

9:44 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Чем гибель президента Ирана Ибрахима Раиси обернётся для России?

Крушение вертолёта — трагическая ошибка или убийство? Куда пойдёт Иран?

Изменится ли внешняя и внутренняя политика Ирана после гибели его президента? Найдут ли виновных в его гибели? О чём мечтает молодёжь Ирана? На эти вопросы в интервью Pravda.Ru отвечает кандидат исторических наук, автор ряда учебников и статей по истории Ирана Геннадий Авдеев.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

— Геннадий Петрович, на ваш взгляд, кому может быть выгодна смерть президента Ибрахима Раиси?

— Трагические события, которые повлекли гибель выдающегося иранского деятеля современности, его высокопоставленных спутников, которые возвращались из командировки, — это, конечно, утрата в первую очередь для иранского народа, но в том числе и для нас, для страны, которая находится в близких дружеских отношениях с Ираном. Поэтому такая быстрая реакция нашего президента сразу оказать помощь в расследовании этого прецедента говорит о том, что мы с болью в сердце приняли это сообщение. Это лишний раз говорит о том, что наши отношения носят характер не только дружественных, но и, можно сказать, высоких политических и двусторонних.

Конечно, это в первую очередь повлечёт большие изменения, наверное, в жизни политических структур самого Ирана.

Хотя, в общем-то, говорить о том, что обезглавлено руководство страны, нельзя, поскольку всё-таки страной руководит духовный лидер Али Хаменеи, который принимает соответствующие меры для того, чтобы стабилизировать обстановку в стране и нивелировать это печальное событие.

— Кто заинтересован в гибели главы государства, главы МИД Ирана?

— К интересантам можно отнести группу стран и непосредственных политических деятелей, выступающих не только против Ирана, но и против России. Это видно по высказываниям, прозвучавшим из Киева, из других мест, из Израиля. Это те государства, которые являются нашими противниками и в международной жизни, и вообще в межгосударственных отношениях. Поэтому здесь нет большого труда различить, кто именно стоит по ту сторону баррикад.

Но поскольку мы руководствуемся не только констатацией фактов, но вкладываем в это событие и соответствующие моральные духовные смыслы, мы понимаем, что любой уход из политической обоймы высокопоставленных представителей исполнительной власти, конечно, повлечёт за собой соответствующие изменения и в структуре этих органов власти. В первую очередь, это ляжет бременем на духовного лидера и его ближайших соратников и помощников. Я думаю, что эта проблема в ближайшее время решится. Как мы знаем, скоро будут назначены выборы нового президента. И мы будем следить уже за дальнейшими событиями в Иране.

— Согласно Конституции Республики, в случае смерти президента страну возглавит вице-президент Мохаммад Мохбер, а возможным президентом может стать сын аятоллы Хаменеи — Моджтаба. Что известно об этих политиках и их позиции по отношению к Западу, к России?

— Эти политики известны тем, что они являются верными проводниками политики, которую проводит аятолла Хаменеи. Поэтому и в народе, и в среде высших эшелонов иранской власти они являются сторонниками нынешней структуры власти в Иране.

Надо думать, что названные вами фигуры будут в той или иной степени продолжать курс, который проводил Ибрахим Раиси и другие погибшие руководители соответствующих структур. Особых перемен в политике, тем более в отношении России, нам не стоит ждать. Эта политика будет проходить в рамках уже очерченной и испытанной практики международных отношений на почве взаимопонимания и стратегического сотрудничества.

— Недавно в Иране прошло масштабное выступление, люди протестовали против полиции нравов. И, кстати, когда появились первые известия о том, что вертолёт потерпел крушение, появились кадры в интернете, как люди даже запускают фейерверки и радуются. Другими словами, понятно, что внутри Ирана есть силы, которые нацелены на сближение с Европой и США. Ожидаете ли вы, что их роль усилится, вызвав тем самым дестабилизацию внутри Ирана?

— Я думаю, что крупных изменений не произойдёт.

Но то, что в иранском обществе находится определённая социальная группа людей, недовольных политикой, которую проводит шиитское духовенство в стране, — это реальность.

То, что такие вот инциденты происходят, можно объяснить тем, что на Иран ведётся колоссальное информационное давление, которое в основном проистекает из выборов западных медийных главных голосов — это Америка, это Англия, это Израиль и другие страны, которые по-прежнему питают ненависть к Ирану, продолжающему тот курс, который был определён ещё аятоллой Хомейни во время победы Исламской революции.

Это в основном молодёжь, которую очень привлекают посылы мифической свободы, раскрепощающей людей, дающей им возможность удовлетворять свои материальные и духовные потребности, мелкобуржуазные привычки, которыми, кстати, заражено и наше общество.

Мы тоже являемся объектом такой информационной обработки, когда "нам не нравится то, не нравится это". Но в силу таких вот демократических прав и свобод, которые нынешний режим в Исламской Республике Иран позволяет, они используют это в своих корыстных целях.

Когда я был в Иране, я разговорился с группой девушек, которые тренировались на спортивной площадке. И я был удивлен, что все они сказали: "Мы хотим на Запад". Но я думаю, что на какие-то большие выступления они не отважатся, потому что получат отпор не только от силовых структур, но и от простого народа.

— Покойный президент Ирана Ибрахим Раиси был активным сторонником развития отношений с Россией. На ваш взгляд, такой тренд останется в политике Ирана или возможно изменение курса?

— Я думаю, что он останется и даже будет идти в сторону улучшения. Нынешнее руководство Ирана прекрасно понимает истоки СВО, что это происходит не просто в силу каких-то спонтанных решений, это идёт из глубины понимания национальных интересов России. И сейчас Иран прекрасно понимает, кто подпитывает тот пожар, который разожгли на границах нашей страны. И поэтому в исламской республике здраво подходят к этому. И я думаю, что даже любая помощь, включая и сотрудничество в плане каких-то военных решений и вопросов, будет продолжаться в положительном русле.

— Страны Запада пытаются поджечь Кавказ. Вертолёт летел в приграничном районе Азербайджана и Ирана, который населён преимущественно азербайджанцами. Ильхам Алиев и президент Раиси как раз открывали общую плотину, и после этого события происходит авиакатастрофа. Летят три вертолёта, два спокойно пролетают, а именно президентский вертолёт врезается в скалу, хотя мы прекрасно знаем, что на территории Азербайджана находится израильская военная база, с которой управляют в том числе и беспилотниками, на этой базе есть средства радиоэлектронной борьбы. На ваш взгляд, может быть, это один из элементов разжечь противостояние между Ираном и Азербайджаном, чтобы как раз подпалить Кавказ?

— Безусловно. Они вынашивают такие планы, чтобы расшатать сложившуюся политическую обстановку на Южном Кавказе. И поэтому то, что это произошло буквально на границе Иранского Азербайджана и Республики Азербайджана показывает, что им хотелось бы, чтобы руководство Ирана было обезглавлено, чтобы посеять какие-то раздоры в руководстве Ирана.

Я не думаю, что какие-то РЭБы на приграничной полосе могли сбить вертолёт случайно. Хотя, конечно, человеческий фактор всегда присутствует. Вспомним 1964 год, когда наша делегация летела в Белград и самолёт вместе с маршалом Сергеем Бирюзовым разбился в горах, хотя, казалось бы, уж как проверяли и курс, и прочее. Но тем не менее такое существует. Это человеческий фактор. Ничего нельзя исключать.

Но допустить, чтобы израильский Моссад проник в самые недра политики Ирана, Азербайджана и совершил это руками каких-то физически существующих террористов — это я исключаю на сто процентов, этого не может быть.

Так что остаётся только надеяться, что всё-таки это плохая погода, вертолёт был старый, снабжался старыми деталями американского производства. Но думаю, Иран не будет руководствоваться такими лежащими на поверхности причинами и оценит этот печальный случай именно с точки зрения судьбы. И, всё это взвесив, вернётся в нормальное русло государственных перестановок и возьмёт курс на продолжение прежней жизни, продемонстрирует твёрдость своих намерений, продолжит держать курс на укрепление своих национальных интересов и покажет, что он никогда не свернёт со своего курса, чтобы поддаться на угрозы, будь они со стороны Израиля, будь они со стороны американцев, будь они со стороны других стран. Иран будет продолжать курс, начерченный ещё имамом аятоллой Хомейни.

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