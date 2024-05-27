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Прорыв медицины: как Neuralink изменил жизнь человека с травмой позвоночника

Имплант Neuralink помогает парализованному человеку восстановить связь с миром

1:38
Наука

Ноланд Арбо, чья жизнь изменилась после травмы позвоночника, нашел новую надежду, благодаря передовым технологиям мозговых интерфейсов, сообщает Business Insider. Имплант Neuralink, разработанный командой Илона Маска, стал прорывом в области медицины, открывая возможность прямого взаимодействия с миром через компьютер, подключенный к мозгу.

Имплант Neuralink помогает парализованному человеку восстановить связь с миром
Фото: Flickr by Liam Huang is licensed under CC BY 2.0

Арбо стал одним из первых пользователей этого устройства после получения травмы спинного мозга в 2016 году. Много лет прошло с тех пор, как несчастный случай изменил его жизнь, и восстановление движений и ощущений казалось недостижимым.

Однако имплант Neuralink дал ему новую надежду на возобновление связи с внешним миром и восстановление контроля над своей жизнью.

Арбо поделился своим опытом использования устройства, подчеркнув его важность в повседневной жизни. Он отмечает, что благодаря Neuralink он снова может общаться с людьми в социальных сетях, улучшить свои навыки письма и даже изучить японский язык онлайн. Этот новый уровень независимости и возможностей сделал его жизнь более насыщенной и полноценной.

Несмотря на некоторые технические трудности, связанные с размещением имплантата в мозге, команда специалистов Neuralink смогла разработать программное обеспечение, обеспечивающее стабильную работу устройства.

Это дает надежду на будущее развитие технологии и ее расширение для других людей, страдающих от подобных состояний.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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