Прорыв медицины: как Neuralink изменил жизнь человека с травмой позвоночника

Имплант Neuralink помогает парализованному человеку восстановить связь с миром

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Ноланд Арбо, чья жизнь изменилась после травмы позвоночника, нашел новую надежду, благодаря передовым технологиям мозговых интерфейсов, сообщает Business Insider. Имплант Neuralink, разработанный командой Илона Маска, стал прорывом в области медицины, открывая возможность прямого взаимодействия с миром через компьютер, подключенный к мозгу.

Фото: Flickr by Liam Huang is licensed under CC BY 2.0

Арбо стал одним из первых пользователей этого устройства после получения травмы спинного мозга в 2016 году. Много лет прошло с тех пор, как несчастный случай изменил его жизнь, и восстановление движений и ощущений казалось недостижимым.

Однако имплант Neuralink дал ему новую надежду на возобновление связи с внешним миром и восстановление контроля над своей жизнью.

Арбо поделился своим опытом использования устройства, подчеркнув его важность в повседневной жизни. Он отмечает, что благодаря Neuralink он снова может общаться с людьми в социальных сетях, улучшить свои навыки письма и даже изучить японский язык онлайн. Этот новый уровень независимости и возможностей сделал его жизнь более насыщенной и полноценной.

Несмотря на некоторые технические трудности, связанные с размещением имплантата в мозге, команда специалистов Neuralink смогла разработать программное обеспечение, обеспечивающее стабильную работу устройства.

Это дает надежду на будущее развитие технологии и ее расширение для других людей, страдающих от подобных состояний.