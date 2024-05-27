"Газпром" начал терять деньги из-за угроз атак хуситов на танкеры в Красном море

"Газпром" вынужден изменять маршруты танкеров, перевозящих СПГ

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за угрозы нападений на танкеры, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), "Газпром" вынужден изменять маршруты и направлять их в обход Суэцкого канала и Красного моря, вдоль побережья Африки, в обход мыса Доброй Надежды.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

Эту информацию сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на данные компании Kpler и системы отслеживания судов MarineTraffic.

Причиной этого решения стали угрозы атак со стороны йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов), которые нападают на проходящие суда, чтобы поддержать палестинское движение ХАМАС.

Изначально хуситы утверждали, что запрещают проход только судам, связанным с Израилем, однако затем атаки были направлены и на нейтральные суда, в том числе принадлежащие России.

Из-за увеличения маршрута на 1,5 раза в обход Африки, "Газпром" теряет значительные суммы из-за изменения логистики. Эксперты отмечают, что авария газовоза в условиях дефицита таких судов в мире может привести к еще большим потерям для компании.