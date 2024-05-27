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Правительство не одобрило запрет никабов в России

Правительство не одобрило идею запрета никабов

Общество

Правительство дало отрицательный ответ на запрос депутатов Госдумы относительно законодательного запрета никабов в России. 

Правительство не одобрило идею запрета никабов
Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/6335159-6335159/ is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Введение ограничений на ношение религиозной одежды в законодательстве РФ может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания. Об этом говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Государственной Думы РФ, которые были заданы перед отчётом кабинета министров в нижней палате парламента.

Никабы не являются распространённой одеждой в России, однако инициатива государственного регулирования предметов религиозной одежды вызвала широкий общественный резонанс. По-видимому, правительство не считает нужным развивать общественную дискуссию "на ровном месте".

В ряде стран Средней Азии действительно есть законодательный запрет на ношение никабов, связанный с угрозой терактов, но его можно объяснить большими рисками экстремизма и слабостью местных спецслужб. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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