Правительство не одобрило запрет никабов в России

Правительство дало отрицательный ответ на запрос депутатов Госдумы относительно законодательного запрета никабов в России.
Введение ограничений на ношение религиозной одежды в законодательстве РФ может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания. Об этом говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Государственной Думы РФ, которые были заданы перед отчётом кабинета министров в нижней палате парламента.
Никабы не являются распространённой одеждой в России, однако инициатива государственного регулирования предметов религиозной одежды вызвала широкий общественный резонанс. По-видимому, правительство не считает нужным развивать общественную дискуссию "на ровном месте".
В ряде стран Средней Азии действительно есть законодательный запрет на ношение никабов, связанный с угрозой терактов, но его можно объяснить большими рисками экстремизма и слабостью местных спецслужб.
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