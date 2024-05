Правительство не одобрило запрет никабов в России

Правительство дало отрицательный ответ на запрос депутатов Госдумы относительно законодательного запрета никабов в России.

