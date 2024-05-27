Любите конфеты, но хотите чего-то необычного? Приготовьте жевательную карамель, ваши дети будут в восторге

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Как приготовить жевательную карамель

1:10
Еда

Сладкий аромат карамели мало кого из сладкоежек оставит равнодушным. Предлагаем вам приготовить домашний ирис, который обязательно полюбится вашим детям.

Как приготовить жевательную карамель
Фото: commons.wikimedia.org by Stratford490 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • 4 стакана сгущённого молока
  • 1,5 стакана кукурузного сиропа
  • 1,5 стакана сливочного масла
  • 50 г тростникового сахара
  • 2 щепотки соли

Приготовление

  1. Нагрейте сгущённое молоко, сливочное масло и соль в кастрюле на среднем огне. Снимите с огня, как только масло начнёт таять.
  2. Затем возьмите ещё одну кастрюлю большего размера, добавьте сахар, кукурузный сироп и воду. Перемешивайте до тех пор, пока не образуется густая паста.
  3. Дайте сахарному сиропу закипеть, не помешивая. Сначала вы увидите небольшие пузырьки по краю кастрюли, которые со временем будут двигаться внутрь. Смешайте всё.
  4. Когда карамель будет готова, смажьте противень маслом и вылейте в него горячую карамель. Как только карамель застынет, нарежьте небольшими кубиками.
Идеальная КАРАМЕЛЬ! Получится у ВСЕХ!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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