Любите конфеты, но хотите чего-то необычного? Приготовьте жевательную карамель, ваши дети будут в восторге
Как приготовить жевательную карамель
1:10
Сладкий аромат карамели мало кого из сладкоежек оставит равнодушным. Предлагаем вам приготовить домашний ирис, который обязательно полюбится вашим детям.
Фото: commons.wikimedia.org by Stratford490 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- 2 чайные ложки ванильного экстракта
- 4 стакана сгущённого молока
- 1,5 стакана кукурузного сиропа
- 1,5 стакана сливочного масла
- 50 г тростникового сахара
- 2 щепотки соли
Приготовление
- Нагрейте сгущённое молоко, сливочное масло и соль в кастрюле на среднем огне. Снимите с огня, как только масло начнёт таять.
- Затем возьмите ещё одну кастрюлю большего размера, добавьте сахар, кукурузный сироп и воду. Перемешивайте до тех пор, пока не образуется густая паста.
- Дайте сахарному сиропу закипеть, не помешивая. Сначала вы увидите небольшие пузырьки по краю кастрюли, которые со временем будут двигаться внутрь. Смешайте всё.
- Когда карамель будет готова, смажьте противень маслом и вылейте в него горячую карамель. Как только карамель застынет, нарежьте небольшими кубиками.
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