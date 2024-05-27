Московскую область атаковал украинский беспилотник

В небе над Московской областью был сбит украинский БПЛА

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Подмосковье была объявлена угроза атаки БПЛА, вражеский беспилотник был сбит.

Фото: Википедия

"Силы ПВО уничтожили малоразмерный воздушный шар в Московской области" — сообщили в Минобороны России



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что около 21 часа в микрорайоне Кучино города Балашиха система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат. Обломки упали на частный жилой дом.

К счастью, находившиеся в доме люди успели эвакуироваться, и никто не пострадал.

В московских аэропортах изменён график отправки и прилёта гражданских самолётов, в настоящее время никакой угрозы не существует. В 21:20 все ограничения были сняты.