Московскую область атаковал украинский беспилотник

В Подмосковье была объявлена угроза атаки БПЛА, вражеский беспилотник был сбит.
"Силы ПВО уничтожили малоразмерный воздушный шар в Московской области" — сообщили в Минобороны России
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что около 21 часа в микрорайоне Кучино города Балашиха система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат. Обломки упали на частный жилой дом.
К счастью, находившиеся в доме люди успели эвакуироваться, и никто не пострадал.
В московских аэропортах изменён график отправки и прилёта гражданских самолётов, в настоящее время никакой угрозы не существует. В 21:20 все ограничения были сняты.
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