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Не спешите браться за триммер: избавьтесь от одуванчиков этим способом

Как избавиться от одуванчиков?

1:17
Садоводство » Вредители и болезни

Одуванчик — это широко известное и неприхотливое растение, которое растёт повсюду. Если вы ищете способ избавиться от сорняка, не спешите браться за триммер. Простое скашивание не поможет, так как одуванчики имеют глубокие корни и появятся снова на следующий год. Существует простое и доступное средство, которое эффективно борется с одуванчиками.

Как избавиться от одуванчиков?
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления средства вам понадобится половина литра тёплой воды, 1 столовая ложка лимонной кислоты, 1 столовая ложка уксуса, 1 столовая ложка соли. Все ингредиенты нужно тщательно перемешать в ненужной ёмкости.

Разлейте полученный раствор в распылитель и обработайте проблемные зоны с одуванчиками. Делать это следует в сухую, безветренную погоду, когда нет палящего солнца, лучше всего рано утром или вечером.

Также можно использовать обычную поваренную соль, засыпав ею участки с одуванчиками. Однако следует помнить, что соль закисляет почву и уничтожает всю растительность на обработанных местах, поэтому применять её нужно осторожно.

Используя эти советы, вы сможете эффективно бороться с одуванчиками и поддерживать свой участок в порядке.

СПОСОБЫ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ. Как избавиться от одуванчиков на участке?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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