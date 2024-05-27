Не спешите браться за триммер: избавьтесь от одуванчиков этим способом

Одуванчик — это широко известное и неприхотливое растение, которое растёт повсюду. Если вы ищете способ избавиться от сорняка, не спешите браться за триммер. Простое скашивание не поможет, так как одуванчики имеют глубокие корни и появятся снова на следующий год. Существует простое и доступное средство, которое эффективно борется с одуванчиками.
Для приготовления средства вам понадобится половина литра тёплой воды, 1 столовая ложка лимонной кислоты, 1 столовая ложка уксуса, 1 столовая ложка соли. Все ингредиенты нужно тщательно перемешать в ненужной ёмкости.
Разлейте полученный раствор в распылитель и обработайте проблемные зоны с одуванчиками. Делать это следует в сухую, безветренную погоду, когда нет палящего солнца, лучше всего рано утром или вечером.
Также можно использовать обычную поваренную соль, засыпав ею участки с одуванчиками. Однако следует помнить, что соль закисляет почву и уничтожает всю растительность на обработанных местах, поэтому применять её нужно осторожно.
Используя эти советы, вы сможете эффективно бороться с одуванчиками и поддерживать свой участок в порядке.
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