Тем самым, вы нарушаете зону комфорта кошки: самые распространенные действия

Эксперты назвали действия, которые нарушают зону комфорта кошки

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Любящий хозяин кошки всегда стремится сделать жизнь своего питомца комфортной и приятной. Это подразумевает устранение раздражающих факторов и привычек.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Что может нарушить комфорт кошки?

Недостаток сна

Сон играет важную роль в жизни кошек, так как они спят значительно больше людей. Если человеку для полноценного отдыха нужно около восьми часов, то кошке требуется в два раза больше времени.

Постоянное пробуждение кошки и нарушение её сна негативно сказываются на её физическом здоровье и могут вызвать стресс.

Эксперты советуют не беспокоить кошку во время сна.

Недоступность воды и пищи

Для кошек вода и еда являются важными ресурсами, необходимыми для выживания. Поэтому они всегда должны иметь доступ к своим мискам.

Если закрывать двери на кухню, кошка начинает нервничать. Также не следует оставлять питомца без еды и воды на длительное время.

Чрезмерное внимание

Даже самая ласковая кошка не готова проводить все время со своим хозяином. Им не нравится постоянное внимание со стороны людей.

Лучше подождать, пока кошка сама захочет общаться. Навязчивое внимание может вызвать у неё дискомфорт.