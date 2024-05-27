Фейс-фитнес: три упражнения для выразительных скул

Три упражнения для лица, чтобы подчеркнуть скулы

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие мечтают о выразительных скулах, и если природа вас не одарила такими чертами, не обязательно сразу бежать к пластическому хирургу. Специальные фейс-упражнения могут помочь достичь желаемого эффекта, но стоит быть осторожным, если у вас есть имплантаты или филлеры в области лица. В таком случае перед началом занятий лучше проконсультироваться с косметологом.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Одним из эффективных упражнений является "Восьмерочка". Вам потребуется простой карандаш или длинная ручка. Вставьте его в рот и нарисуйте в воздухе фигуру восьмерки или знак бесконечности. Выполняйте упражнение энергично, удерживая мышцы лица в напряжении. Повторите около десяти раз для лучшего результата.

Для устранения жировых отложений на щеках можно использовать упражнение под названием "Лифтинг без косметолога". Выдвиньте подбородок вперед, захватите верхнюю губу нижней и попытайтесь улыбнуться, при этом язык должен быть уперт в небо. Держите эту позу около десяти секунд.

Еще одно простое упражнение — подтягивание скул. Упираясь указательными пальцами в область под скулами, пытайтесь поднять мышцы щек вверх, при этом формируя губы в букву "О". Повторите упражнение 3-4 раза.