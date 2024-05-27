Остальные сами сообразят. В Польше просят соблюдать приличия только украинцев

В Польше просят соблюдать приличия только беженцев с Украины

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

В помещения органов социальной защиты Польши вывешены таблички с призывами вести себя тихо и не мешать никому работать.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Написаны они исключительно на украинской мове и напечатаны на фоне украинского флага. От представителей других национальностей или поляков соблюдать эти нормы приличия не требуют.

Пресс-секретарь люблинского учреждения соцстрахования Павел Шкалей подчёркивает, что никакой дискриминации здесь нет — мигранты с Незалежной действительно приходят выбивать соцпособия целыми семьями и их невероятный шум мешает работе.

Как надо было замучить ко всему привычных работников социальных служб, чтобы граждан Украины уговаривали вести себя просто "по-человечески", пишут местные газеты.