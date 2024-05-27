В помещения органов социальной защиты Польши вывешены таблички с призывами вести себя тихо и не мешать никому работать.
Написаны они исключительно на украинской мове и напечатаны на фоне украинского флага. От представителей других национальностей или поляков соблюдать эти нормы приличия не требуют.
Пресс-секретарь люблинского учреждения соцстрахования Павел Шкалей подчёркивает, что никакой дискриминации здесь нет — мигранты с Незалежной действительно приходят выбивать соцпособия целыми семьями и их невероятный шум мешает работе.
Как надо было замучить ко всему привычных работников социальных служб, чтобы граждан Украины уговаривали вести себя просто "по-человечески", пишут местные газеты.
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