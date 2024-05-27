Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правительство не одобрило идею запрета никабов
Прямые рейсы между Тегераном и Москвой возобновляются
Как приготовить жевательную карамель
Три упражнения для лица, чтобы подчеркнуть скулы
В какой ситуации на дороге возникает иллюзия низкой скорости
"Газпром" вынужден изменять маршруты танкеров, перевозящих СПГ
Как избавиться от одуванчиков?
Эксперты назвали действия, которые нарушают зону комфорта кошки
Диетолог Бобровский: вреда для фигуры не будет, если съесть одну порцию роллов за раз
Остальные сами сообразят. В Польше просят соблюдать приличия только украинцев

В Польше просят соблюдать приличия только беженцев с Украины

0:47
Мир

В помещения органов социальной защиты Польши вывешены таблички с призывами вести себя тихо и не мешать никому работать.

В Польше просят соблюдать приличия только беженцев с Украины
Фото: commons.wikimedia.org by Silar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Написаны они исключительно на украинской мове и напечатаны на фоне украинского флага. От представителей других национальностей или поляков соблюдать эти нормы приличия не требуют.

Пресс-секретарь люблинского учреждения соцстрахования Павел Шкалей подчёркивает, что никакой дискриминации здесь нет — мигранты с Незалежной действительно приходят выбивать соцпособия целыми семьями и их невероятный шум мешает работе.

Как надо было замучить ко всему привычных работников социальных служб, чтобы граждан Украины уговаривали вести себя просто "по-человечески", пишут местные газеты.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка

Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.

Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Это растение - натуральное средство от вредителей
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Вашингтон разменял легитимность Зеленского на переговоры с Москвой Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными? Андрей Николаев
Кошачьи сигналы: почему ваш пушистик переворачивается на спину и что это значит
Появились первые всходы редиса: рассказываем, чем полить грядку для улучшения урожая
Толстянка начнёт наращивать новые листья: внесите эту простую подкормку
Толстянка начнёт наращивать новые листья: внесите эту простую подкормку
Последние материалы
Правительство не одобрило идею запрета никабов
Прямые рейсы между Тегераном и Москвой возобновляются
Как приготовить жевательную карамель
Три упражнения для лица, чтобы подчеркнуть скулы
В Польше просят соблюдать приличия только беженцев с Украины
В какой ситуации на дороге возникает иллюзия низкой скорости
"Газпром" вынужден изменять маршруты танкеров, перевозящих СПГ
Как избавиться от одуванчиков?
Иранист Авдеев думает, что катастрофа с Раиси — трагическая ошибка
Эксперты назвали действия, которые нарушают зону комфорта кошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников