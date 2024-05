Певица Максим рассказала о своём сорвавшемся венчании на родине Сергея Есенина

Марина Абросимова, известная как певица Максим, поведала романтическую, но грустную историю о несостоявшемся обряде венчания.

Фото: https://www.instagram.com/maksimartist by Инстаграм певицы Максим is licensed under public doman