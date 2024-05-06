Певица Максим рассказала о своём сорвавшемся венчании на родине Сергея Есенина

Певица Максим отправилась на родину Сергея Есенина

Марина Абросимова, известная как певица Максим, поведала романтическую, но грустную историю о несостоявшемся обряде венчания.

Фото: https://www.instagram.com/maksimartist by Инстаграм певицы Максим is licensed under public doman

Певица Максим опубликовала в своём "Инстаграме"* табличку на доме-музее Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской области, где, по признанию артистки, она бывала много раз.

"Здесь находится [рам, в котором мы мечтали венчаться, но что-то пошло не так. А внутри всё-таки поется: "В старой церквушке, у озера синего, там где горят купола золочённые", — написала звезда в своём микроблоге.

Ранее певица хвасталась спортивными достижениями дочери. У дочерей Максим разные отцы. Александра родилась в первом браке со звукорежиссёром Алексеем Луговцовым. Отец младшей, Марии — бизнесмен Антон Петров.



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