Певица Максим похвасталась спортивными достижениями дочери: "Наши новые победы"

Певица Максим рассказала о победе дочери в спортивном состязании

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Марина Абросимова, известная как певица Максим, рассекретила спортивное увлечение дочери.

Фото: https://www.instagram.com/maksimartist by Инстаграм певицы Максим is licensed under public domain

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" опубликовала в Инстаграм* снимок с младшей наследницей Марией. На фото девочка держит в руках медаль и грамоту. На втором фото дочка певицы запечатлена в изящном гимнастическом прыжке.

"Наши новые победы", — гласит подпись к фотографиям.

У дочерей Максим разные отцы. Александра родилась в первом браке со звукорежиссёром Алексеем Луговцовым. Отец младшей, Марии — бизнесмен Антон Петров.

Ранее фигурист Илья Авербух рассказал, что его сын Лев от актрисы Лизы Арзамасовой занимается акробатикой. Спортсмен признался, что попытается поставить ребёнка на коньки и сделать из него профессионального фигуриста.

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