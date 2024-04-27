Певица Максим похвасталась спортивными достижениями дочери: "Наши новые победы"

Марина Абросимова, известная как певица Максим, рассекретила спортивное увлечение дочери.
Исполнительница хита "Знаешь ли ты" опубликовала в Инстаграм* снимок с младшей наследницей Марией. На фото девочка держит в руках медаль и грамоту. На втором фото дочка певицы запечатлена в изящном гимнастическом прыжке.
"Наши новые победы", — гласит подпись к фотографиям.
У дочерей Максим разные отцы. Александра родилась в первом браке со звукорежиссёром Алексеем Луговцовым. Отец младшей, Марии — бизнесмен Антон Петров.
Ранее фигурист Илья Авербух рассказал, что его сын Лев от актрисы Лизы Арзамасовой занимается акробатикой. Спортсмен признался, что попытается поставить ребёнка на коньки и сделать из него профессионального фигуриста.
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Поклонникам не понравился внешний вид звезды.