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Учёные выяснили, какую группу крови предпочитают клещи, и предложив протестировать все

ААЕМ: чаще всего клещи кусают людей с второй группой крови

1:00
Здоровье

По данным, опубликованным на портале ААЕМ со ссылкой на исследователей из Университета Масарика в Чехии, клещи, переносящие болезнь Лайма и боррелиоз, чаще всего нападают на людей со второй группой крови.

ААЕМ: чаще всего клещи кусают людей с второй группой крови
Фото: mos.ru is licensed under CC0

С целью выявления предпочтений опасных насекомых их поместили в изолированное помещение, где разместили образцы крови добровольцев на фильтровальной бумаге. Оказалось, что большинство клещей предпочитали образцы с кровью второй группы. Для повышения достоверности эксперименты были воспроизведены более ста раз, однако выводы остались неизменными.

Третья группа крови оказалась наименее популярной среди насекомых. Специалисты хотят провести дополнительные эксперименты, чтобы установить более точные результаты и исключить влияние сторонних факторов. Учёные отмечают важность вакцинации для защиты от укусов насекомых, вне зависимости от группы крови.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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