Учёные выяснили, какую группу крови предпочитают клещи, и предложив протестировать все

ААЕМ: чаще всего клещи кусают людей с второй группой крови

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По данным, опубликованным на портале ААЕМ со ссылкой на исследователей из Университета Масарика в Чехии, клещи, переносящие болезнь Лайма и боррелиоз, чаще всего нападают на людей со второй группой крови.

Фото: mos.ru is licensed under CC0

С целью выявления предпочтений опасных насекомых их поместили в изолированное помещение, где разместили образцы крови добровольцев на фильтровальной бумаге. Оказалось, что большинство клещей предпочитали образцы с кровью второй группы. Для повышения достоверности эксперименты были воспроизведены более ста раз, однако выводы остались неизменными.

Третья группа крови оказалась наименее популярной среди насекомых. Специалисты хотят провести дополнительные эксперименты, чтобы установить более точные результаты и исключить влияние сторонних факторов. Учёные отмечают важность вакцинации для защиты от укусов насекомых, вне зависимости от группы крови.