Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил

1:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов, которыми с удовольствием делится портал "Чемпионат".

Фото: commons.wikimedia.org by Danka & Peter dankapeter is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Увеличьте нагрузку. Регулярные прогулки по неровной местности, с уклонами или на холмистой местности помогут активизировать работу мышц и увеличить потребление калорий. Неровный рельеф заставляет мышцы работать в разных режимах, что приводит к более интенсивному сжиганию калорий. Изменяйте темп. Смена темпа во время ходьбы может быть эффективной для похудения. Сочетайте быстрый темп ходьбы с более медленным, чтобы увеличить интенсивность тренировки. Быстрая ходьба помогает ускорить обмен веществ и сжигание калорий, а медленная дает возможность телу восстановиться. Увеличьте время прогулок. Для достижения желаемых результатов рекомендуется ходить в течение 60-120 минут в день. Ходьба требует больше времени для запуска процесса сжигания жира, поэтому важно уделить этому виду активности достаточно времени. Освойте правильную технику ходьбы. Она не только поможет вам похудеть, но и поддерживать здоровье опорно-двигательной системы. Обратите внимание на свою осанку, поддерживайте прямую спину, не сгибайте шею, двигайтесь активно руками и ставьте целевые шаги, полностью опираясь на ногу. Регулярность и последовательность. Для достижения максимальных результатов важно ходить на прогулки регулярно и последовательно. Старайтесь определить удобное для вас время и следуйте данному графику, чтобы постепенно привыкнуть к физической активности и достичь своих целей.

Не забывайте, что похудение — это процесс, требующий времени и терпения. Будьте последовательными и умеренными в своих усилиях, и результаты не заставят себя долго ждать.

КАК ПРАВИЛЬНО ХОДИТЬ,ЧТОБ ХУДЕТЬ!!!