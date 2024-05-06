Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

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Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил

1:57
Спорт

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов, которыми с удовольствием делится портал "Чемпионат".

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Фото: commons.wikimedia.org by Danka & Peter dankapeter is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Увеличьте нагрузку. Регулярные прогулки по неровной местности, с уклонами или на холмистой местности помогут активизировать работу мышц и увеличить потребление калорий. Неровный рельеф заставляет мышцы работать в разных режимах, что приводит к более интенсивному сжиганию калорий.
  2. Изменяйте темп. Смена темпа во время ходьбы может быть эффективной для похудения. Сочетайте быстрый темп ходьбы с более медленным, чтобы увеличить интенсивность тренировки. Быстрая ходьба помогает ускорить обмен веществ и сжигание калорий, а медленная дает возможность телу восстановиться.
  3. Увеличьте время прогулок. Для достижения желаемых результатов рекомендуется ходить в течение 60-120 минут в день. Ходьба требует больше времени для запуска процесса сжигания жира, поэтому важно уделить этому виду активности достаточно времени.
  4. Освойте правильную технику ходьбы. Она не только поможет вам похудеть, но и поддерживать здоровье опорно-двигательной системы. Обратите внимание на свою осанку, поддерживайте прямую спину, не сгибайте шею, двигайтесь активно руками и ставьте целевые шаги, полностью опираясь на ногу.
  5. Регулярность и последовательность. Для достижения максимальных результатов важно ходить на прогулки регулярно и последовательно. Старайтесь определить удобное для вас время и следуйте данному графику, чтобы постепенно привыкнуть к физической активности и достичь своих целей.

Не забывайте, что похудение — это процесс, требующий времени и терпения. Будьте последовательными и умеренными в своих усилиях, и результаты не заставят себя долго ждать.

КАК ПРАВИЛЬНО ХОДИТЬ,ЧТОБ ХУДЕТЬ!!!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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