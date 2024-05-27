Назван необычный способ снижения стресса

По словам британского врача и телевизионного журналиста Майкла Мосли, чтение стихов вслух является эффективным способом замедлить дыхание и активизировать парасимпатическую нервную систему, что в свою очередь способствует снижению уровня стресса.
Он объяснил, что необходимость подчеркивать интонацию и соблюдать ритм при чтении стихов автоматически приводит к замедлению и выравниванию дыхания. Этот процесс активизирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за сохранение гомеостаза в организме, энергопотребление, а также переваривание пищи.
Кроме того, активация парасимпатической нервной системы способствует замедлению сердцебиения, что помогает справиться с физиологическими проявлениями стресса и достичь состояния спокойствия.
По мнению Мосли, использовать эту технику релаксации рекомендуется в любой момент, когда возникает беспокойство или психическое напряжение, вызванное сложными ситуациями.
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