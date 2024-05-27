Персиково-йогуртовый смузи с апельсиновым соком, черникой и семенами льна: полезное и вкусное лакомство

Персиково-йогуртовый смузи: летний напиток

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот летний персиково-йогуртовый смузи — чудесное и полезное лакомство! Этот напиток можно выпить после тренировки или использовать как перекус.

Фото: flickr.com by OiMax is licensed under CC BY 2.0.

Ваниль добавляет тонкую сладкую цветочную нотку, а семена льна — клетчатку, полезные жиры и белок.

Ингредиенты

5-6 кубиков льда

180 мл свежевыжатого апельсинового сока

2 средних персика без косточек

1/4 стакана свежей черники

1/2 замороженного банана

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/2 стакана нежирного йогурта без добавок

1/2 стакана греческого йогурта

1 столовая ложка семян льна по желанию

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере.