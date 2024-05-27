Персиково-йогуртовый смузи с апельсиновым соком, черникой и семенами льна: полезное и вкусное лакомство
Персиково-йогуртовый смузи: летний напиток
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Этот летний персиково-йогуртовый смузи — чудесное и полезное лакомство! Этот напиток можно выпить после тренировки или использовать как перекус.
Фото: flickr.com by OiMax is licensed under CC BY 2.0.
Ваниль добавляет тонкую сладкую цветочную нотку, а семена льна — клетчатку, полезные жиры и белок.
Ингредиенты
- 5-6 кубиков льда
- 180 мл свежевыжатого апельсинового сока
- 2 средних персика без косточек
- 1/4 стакана свежей черники
- 1/2 замороженного банана
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 1/2 стакана нежирного йогурта без добавок
- 1/2 стакана греческого йогурта
- 1 столовая ложка семян льна по желанию
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в блендере.
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