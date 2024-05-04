Тренировки с низкой нагрузкой, с которыми вы сможете держать тело в форме и не избегать травм

Лучшие щадящие тренировки, которые помогут вам держать себя в форме

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Проблема заключается в поиске способа продолжать кардиотренировки без нагрузки на суставы. Вот несколько советов о более щадящих способах поддержания формы — с оговоркой: как и при любой другой тренировке, от упражнений с низкой отдачей вы получаете только то, что в них вкладываете.

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Плавание.

Как универсальная тренировка с низкой нагрузкой, плавание трудно превзойти. Погружение в воду дает вашему телу два преимущества: плавучесть снижает нагрузку на суставы и связки, а вода создает сопротивление. Вода также охлаждает ваше тело во время движения, устраняя риск перегрева и повышая комфорт.

Езда на велосипеде.

Езда на велосипеде дает вам такую щадящую или интенсивную тренировку, какую вы хотите, без нагрузки на суставы. Такие тренировки приносят огромную пользу для сердечно-сосудистой системы, и легки для суставов. Езда на велосипеде также помогает нарастить мышечную массу, особенно в ягодичных мышцах, квадрицепсах и икрах.

Гребля на байдарках и каноэ.

Гребля — один из старейших олимпийских видов спорта и одно из немногих упражнений с низкой нагрузкой, которые задействуют все крупные группы мышц. Это отличное упражнение для укрепления пресса и нижней части спины. Гребля сжигает больше калорий, чем езда на велосипеде или бег при том же объеме физических усилий.

Тайцзицюань.

Тайцзицюань — по крайней мере, традиционно — медленный процесс. Хотя это может показаться не тренировкой, это отличный вариант для тех, кто восстанавливается после травмы. Тайцзи, который обычно называют медитацией в движении, может помочь сохранить силу, гибкость и равновесие. Не говоря уже о том, что тайцзи может помочь вам развить более прочную связь между разумом и телом, поскольку большая часть практики сосредоточена на телесных ощущениях.

Катание на роликовых коньках.

Это отличное кардио-упражнение, особенно если вы ищете вариант с меньшей нагрузкой. Вопреки тому, что вы можете подумать, катание на роликовых коньках можно модифицировать, чтобы увеличить нагрузку, сгибая колени и опуская верхнюю часть тела. Это помогает укрепить ваши ноги и позвоночник.

Пешие прогулки.

Приобретите хорошую пару походных ботинок, возьмите с собой немного воды и полезных перекусов и отправляйтесь в поход. Это отличный способ потренировать сердечно-сосудистую систему. Ходьба по неровным поверхностям, особенно с некоторым повышением высоты, также является отличным способом потренировать мышцы спины и улучшить равновесие.

Аквааэробика.

Хотя водная аэробика, как и плавание, может быть сложной задачей, она легче воздействует на суставы. Многие люди сообщают, что они также могут гораздо дольше заниматься в воде без дополнительных мышечных болей.

Танцы.

От бальных танцев до танца живота — танцы станут отличной аэробной тренировкой. Эти занятия рекомендуются для похудения, поддержания крепких костей, улучшения осанки и мышечной силы, улучшения баланса и координации, а также для преодоления стресса.

Лыжи.

Это отличная тренировка для всего организма, которая помогает вам лучше осознавать движения своего тела. Помимо сжигания калорий, катание на лыжах отлично подходит для укрепления суставов.

Верховая езда.

Как только вы сядете в седло, вы быстро поймете, что для того, чтобы не отставать от движения лошади, требуются настоящие физические усилия и сила ног. Такие тренировки могут сжигать до 200 калорий в час. Верховая езда также задействует множество крупных мышечных групп тела. Она улучшает мышечный контроль и увеличивает мышечную силу. Сидя на спине лошади, вы должны сохранять хорошую осанку, сопротивляясь желанию тела двигаться вместе с животным.