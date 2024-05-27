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Трихолог развенчал миф о стрижке волос у младенцев, в который ещё верят родители

Трихолог Осепян: бритьё ребёнка не оказывает влияния на здоровье волос в будущем

0:51
Здоровье

Многие родители проводят бритьё своих младенцев с мнением, что это будет способствовать улучшению качества их волос в будущем, но медицинский специалист убеждён, что подобные действия не имеют определенного смысла. Врач-трихолог Христина Осепян отмечает отсутствие научных доказательств о пользе этой практики, поскольку густоту и качество волос определяют генетические факторы, сообщает Газета. Ru

Трихолог Осепян: бритьё ребёнка не оказывает влияния на здоровье волос в будущем
Фото: commons.wikimedia.org by Puzzle dop is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"При этом детские волосы отличаются по своей структуре от волос взрослого человека — они более лёгкие и пушистые", — поделилась Христина Осепян.

По мнению эксперта, иллюзия состоит в том, что бритьё волос приводит к их увеличению и утолщению. Специалист рекомендует родителям принимать решение о проведении таких процедур самостоятельно.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ткаченко Ирина
Дерматолог-трихолог
Специалист Ефимова Любовь
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