Трихолог развенчал миф о стрижке волос у младенцев, в который ещё верят родители

Многие родители проводят бритьё своих младенцев с мнением, что это будет способствовать улучшению качества их волос в будущем, но медицинский специалист убеждён, что подобные действия не имеют определенного смысла. Врач-трихолог Христина Осепян отмечает отсутствие научных доказательств о пользе этой практики, поскольку густоту и качество волос определяют генетические факторы, сообщает Газета. Ru
"При этом детские волосы отличаются по своей структуре от волос взрослого человека — они более лёгкие и пушистые", — поделилась Христина Осепян.
По мнению эксперта, иллюзия состоит в том, что бритьё волос приводит к их увеличению и утолщению. Специалист рекомендует родителям принимать решение о проведении таких процедур самостоятельно.
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