Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нужно сделать с зеркалом заднего вида после наступления сумерек
Кинологи ответили, почему собаки любят бегать за детьми
В России будут увеличены стипендии имени Дмитрия Лихачёва
Невзирая на отстранение, сборная России поднялась на вторую строку в рейтинге ИИХФ
Состав идеального компоста для удобрения
Марк Эйдельштейн закричал после победы "Аноры" на Каннском фестивале
Трихолог Осепян: бритьё ребёнка не оказывает влияния на здоровье волос в будущем
Правительство отклонило инициативу о ежегодной индексации выплат по ОСАГО
Daily Mail: чтение стихов вслух помогает снять стресс
Как отучить собаку подбирать вещи с улицы: советы кинологов

Кинологи рассказали, как отучить собаку подбирать вещи с улицы

1:04
Зоосфера » Собаки

Это одна из наиболее опасных и неприятных привычек, которые могут развиться у домашних питомцев.

Кинологи рассказали, как отучить собаку подбирать вещи с улицы
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Собака часто подбирает предметы на улице по разным причинам, не просто так.

Это поведение может быть вызвано скучным времяпрепровождением или сменой зубов у питомца. Также причина может быть в неправильном питании или недостаточном его количестве. Иногда собака может подбирать вещи из-за стресса.

Отучить собаку от этой вредной привычки возможно, но потребуется терпение.

Этот процесс лучше всего начинать как можно раньше, используя комплексный подход.

Сразу следует запретить питомцу брать что-либо с пола, особенно когда он еще маленький. При этом нужно быть твердым, но не агрессивным. Физическое наказание не применяется, а поощрения даются только с руки.

Миска с едой для собаки должна быть на небольшом возвышении.

Во время прогулки стоит отвлекать питомца играми, чтобы увести его внимание от поиска предметов на улице.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка

Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.

Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Запад истощил свои военные склады и для Киева не осталось ничего Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными? Андрей Николаев
Кошачьи сигналы: почему ваш пушистик переворачивается на спину и что это значит
Появились первые всходы редиса: рассказываем, чем полить грядку для улучшения урожая
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
Последние материалы
Трихолог Осепян: бритьё ребёнка не оказывает влияния на здоровье волос в будущем
Правительство отклонило инициативу о ежегодной индексации выплат по ОСАГО
Daily Mail: чтение стихов вслух помогает снять стресс
Кинологи рассказали, как отучить собаку подбирать вещи с улицы
На позиции в Бахмуте: бойцы месяцами живут в подвалах без света
Персиково-йогуртовый смузи: летний напиток
В Турции обманывают желающих получить карту местного банка россиян
Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века
Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными?
Дедовский метод заточки лопаты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников