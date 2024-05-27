Как отучить собаку подбирать вещи с улицы: советы кинологов

Кинологи рассказали, как отучить собаку подбирать вещи с улицы

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Это одна из наиболее опасных и неприятных привычек, которые могут развиться у домашних питомцев.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Собака часто подбирает предметы на улице по разным причинам, не просто так.

Это поведение может быть вызвано скучным времяпрепровождением или сменой зубов у питомца. Также причина может быть в неправильном питании или недостаточном его количестве. Иногда собака может подбирать вещи из-за стресса.

Отучить собаку от этой вредной привычки возможно, но потребуется терпение.

Этот процесс лучше всего начинать как можно раньше, используя комплексный подход.

Сразу следует запретить питомцу брать что-либо с пола, особенно когда он еще маленький. При этом нужно быть твердым, но не агрессивным. Физическое наказание не применяется, а поощрения даются только с руки.

Миска с едой для собаки должна быть на небольшом возвышении.

Во время прогулки стоит отвлекать питомца играми, чтобы увести его внимание от поиска предметов на улице.