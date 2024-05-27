Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся

Дедовский метод заточки лопаты

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие огородники знают, как сложно копать грядки тупой лопатой. Работать гораздо быстрее и эффективнее с острым инструментом. Для заточки лопат обычно используют напильник или болгарку, но такой заточки хватает ненадолго.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Заточка напильником и болгаркой имеет свои недостатки. Они обеспечивают быстроту заточки, но острота быстро пропадает, и лопата снова тупится. При заточке болгаркой штык укорачивается, что сокращает срок службы инструмента.

Этот дедовский способ решает эту проблему. Лопата всегда будет острой, как бритва.

"Весь смысл заточки наклёпом заключается в отбивании затупившейся кромки молотком. В качестве наковальни можно использовать кусок рельсы или тиски. Отбивать же саму режущую кромку лучше всего молотком, однако в полевых условиях для этих целей можно использовать даже камень", — пишет Дзен-канал "Дом, сад, дача и гараж в придачу".

Если вы хотите использовать метод наклёпа, учтите следующие правила:

Стучать по краю штыка нужно плоской частью молотка.

Не нагревайте штык перед заточкой.

Удары должны быть взвешенными и точечными, чтобы не деформировать металл.

Через несколько минут у вас будет острая лопата с нормально режущей гранью. Этот способ заточки является самым простым и быстрым.