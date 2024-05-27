Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся

Многие огородники знают, как сложно копать грядки тупой лопатой. Работать гораздо быстрее и эффективнее с острым инструментом. Для заточки лопат обычно используют напильник или болгарку, но такой заточки хватает ненадолго.
Заточка напильником и болгаркой имеет свои недостатки. Они обеспечивают быстроту заточки, но острота быстро пропадает, и лопата снова тупится. При заточке болгаркой штык укорачивается, что сокращает срок службы инструмента.
Этот дедовский способ решает эту проблему. Лопата всегда будет острой, как бритва.
"Весь смысл заточки наклёпом заключается в отбивании затупившейся кромки молотком. В качестве наковальни можно использовать кусок рельсы или тиски. Отбивать же саму режущую кромку лучше всего молотком, однако в полевых условиях для этих целей можно использовать даже камень", — пишет Дзен-канал "Дом, сад, дача и гараж в придачу".
Если вы хотите использовать метод наклёпа, учтите следующие правила:
Через несколько минут у вас будет острая лопата с нормально режущей гранью. Этот способ заточки является самым простым и быстрым.
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