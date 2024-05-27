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Турецкие банки и российские граждане: какие риски скрываются за обещаниями открытия счета без проблем

В Турции обманывают желающих получить карту местного банка россиян

2:18
Туризм

В Турции заметно участились случаи обмана россиян. Мошенники обещают гражданам Российской Федерации, желающим получить карту местного банка, открыть счет без требования вид на жительство и разрешения на работу. Однако, после того как жертва переводит деньги, мошенники заявляют, что оплата не поступила из-за проблем с транзакциями, и исчезают.

В Турции обманывают желающих получить карту местного банка россиян
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic is licensed under public domain

В последнее время по социальным сетям распространяются сообщения о том, что многие банки отказывают гражданам России в открытии счета. Также отмечается, что некоторым пользователям интернет-площадок сообщали о закрытии уже имевшихся счетов, сообщает РИА "Новости".

Проблемы с переводом денег из России в Турцию, которые стали возможностью для мошенников обманывать россиян, начались еще в феврале. Некоторые экспортеры отказались принимать платежи из РФ, что было частично связано с санкциями.

Источник в турецком банке сообщил журналистам, что россиянам открывают счета как в государственных, так и в частных учреждениях без посредников, если у них есть все необходимые документы. Это обычно включает заграничный паспорт, местный ИНН и российский паспорт с информацией о прописке; большинство организаций также требуют предъявить вид на жительство. Некоторые банки требуют внести неснимаемый депозит в размере 10 тыс. долларов (около 900 тыс. рублей).

Подписчики считают, что для туристов нет смысла открывать местную карту.

"Для оплаты и снятия наличных проще воспользоваться UnionPay, "Летим", "Золотая корона", Papara или Ininal", — отмечает читательница Настя.

Доступ к большинству указанных площадок можно получить, не покидая территорию России. Некоторые пользователи также критикуют идею использовать турецкий счет для оплаты сервисов, которые не принимают переводы с территории РФ.

"Открывать счет дорого, карты часто не проходят, курс лиры может быть произвольным, и при возникновении проблем приходится обращаться в то отделение банка, где открывался счет", — поделился своими негативными впечатлениями Антон Городишенин.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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