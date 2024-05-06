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Боретесь с высоким уровнем холестерина? Попробуйте суперэффективное натуральное лекарство: красный дрожжевой рис

Назван продукт, снижающий уровень "плохого" холестерина

1:10
Еда

Красный дрожжевой рис, используемый на протяжении веков в традиционной китайской медицине, представляет собой продукт ферментации белого риса с дрожжами вида Monascus purpeus.

Назван продукт, снижающий уровень "плохого" холестерина
Фото: commons.wikimedia.org by Uranassbandit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот основной продукт питания в Азии считается одним из лучших натуральных лекарств от высокого уровня холестерина. Красный дрожжевой рис так же эффективен, как и статины.

Согласно исследованиям, в этом продукте содержится значительное количество монаколина К. Это активное соединение химически идентично активному ингредиенту препарата, снижающего уровень холестерина, ловастатина.

Употребление 2,4 г красного дрожжевого риса в день может снизить уровень "плохого" холестерина до 22%.

Также красный дрожжевой рис может поддерживать здоровую функцию сердца за счёт снижения артериального давления и уровня триглицеридов. Триглицерид — это тип жира, который содержится в крови. Высокий уровень триглицеридов и высокое артериальное давление могут повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

МОЖЕТ ЛИ ДОБАВКА ИЗ КРАСНОГО РИСА ЗАМЕНИТЬ СТАТИН?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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