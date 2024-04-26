Новый возлюбленный Силены Гомес поделился подробностями отношений с певицей

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Возлюбленный Селены Гомес последним узнал о романе с певицей

0:49
Шоу-бизнес » Зарубежный

Продюсер Бенни Бланко в интервью WSJ заявил, что долгое время не понимал, что влюблен в певицу Селену Гомес. По его словам, он последний узнал об их романе.

Возлюбленный Селены Гомес последним узнал о романе с певицей
Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live is licensed under public domain

Мужчина в беседе с журналистами назвал безумием тот факт, что ты не замечаешь свою партнершу, которая находится прямо перед тобой.

"А потом наступает момент, когда ты говоришь: "Подожди, я в деле". Это любовь", — отметил Бланко.

Поклонники звезды не одобряют роман Селены Гомес с мужчиной, так как уверены, что он плохо на нее влияет. Стоит отметить, что Бенни Бланко является лучшим другом ее бывшего возлюбленного Джастина Бибера.

Ранее Федор Бондарчук сфотографировался в футболке бренда американского рэпера.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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