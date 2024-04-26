Новый возлюбленный Силены Гомес поделился подробностями отношений с певицей

Продюсер Бенни Бланко в интервью WSJ заявил, что долгое время не понимал, что влюблен в певицу Селену Гомес. По его словам, он последний узнал об их романе.
Мужчина в беседе с журналистами назвал безумием тот факт, что ты не замечаешь свою партнершу, которая находится прямо перед тобой.
"А потом наступает момент, когда ты говоришь: "Подожди, я в деле". Это любовь", — отметил Бланко.
Поклонники звезды не одобряют роман Селены Гомес с мужчиной, так как уверены, что он плохо на нее влияет. Стоит отметить, что Бенни Бланко является лучшим другом ее бывшего возлюбленного Джастина Бибера.
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