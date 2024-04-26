Ценные помощники — выяснилось, какой бытовой техникой россияне дорожат больше всего

Россияне назвали холодильник, стиральную машину и телевизор самой ценной техникой

2:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

Большинство россиян считают самой ценной техникой в доме холодильник и стиральную машину. К таким выводам пришла СК "Росгосстрах" в ходе репрезентативного опроса 1309 совершеннолетних граждан из всех федеральных округов РФ.

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По данным исследования, россияне тратят на покупку бытовой техники в среднем до 100 тысяч рублей.

Самой необходимой техникой в доме 13% респондентов назвали холодильник, 12% — стиральную машину, 11% — чайник. Также в топ-5 вошли кухонная плита (11%) и телевизор (10%).

26% опрошенных признались, что при выборе бытовой техники в первую очередь руководствуются ценой, 25% смотрят на качество, 22% — на функциональность. Еще для 13% опрошенных важен бренд, а для 8% — дизайн. 6% при покупке обращают внимание на гарантийный срок.

Россияне рассказали, что в среднем бытовая техника служит им от 5 до 10 лет — такой ответ дали 47% опрошенных. 33% пользуются ею более 10 лет, 18% — 3-5 лет, а 3% — до трёх лет.

Самой ценной техникой в доме россиян являются холодильники (23%), стиральные машины (20%) и телевизоры (15%). Также в топ вошли плита (11%), обычный или робот-пылесос (6%) и микроволновка (6%). Респонденты признались, что ценят эти приборы, так как они облегчают им повседневную жизнь (56%). 20% дорожат техникой из-за высокой цены, а 9% потому, что долго ждали её покупку.

Любопытно, что самой дорогой, но уже по стоимости, оказались те же виды техники: холодильник (35%), стиральная машина (22%) и телевизор (19%). 53%респондентов тратят на их покупку до 50 тыс. рублей, 38% — сумму от 50 до 100 тыс. рублей, 8% готовы выложить 100-300 тыс. рублей, а еще 1% — от 300 до 500 тыс. рублей.

Что касается кредитов, что чаще всего заём оформлялся на покупку лидеров рейтинга — холодильника (29%), телевизора (28%) и стиральной машины (22%). При этом лишь каждый десятый респондент при покупке техники оформляет на неё страховку. Треть опрошенных (34%) включали бытовую технику в полис по страхованию жилья и домашнего имущества.

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