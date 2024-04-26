Создатели самого мощного квантового компьютера в Китае решили дать к нему облачный доступ всему миру

В Китае строят 504-кубитный квантовый компьютер с облачным доступом

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские лидеры в области квантовых вычислений China Telecom Quantum Group и QuantumCTek строят квантовый компьютер мощностью 504 кубита, сообщило государственное информационное агентство КНР Xinhua.

Фото: Flickr by IBM Research is licensed under CC BY-ND 2.0

Сверхпроводниковый чип для него уже создан в Центре инновационных исследований квантовой информации и квантовой физики Китайской академии наук. Он стал самым мощным в Поднебесной и должен, по утверждению разработчиков, "составить конкуренцию передовым международным платформам" в этой сфере, таким как IBM.

Устройство, получившее название Xiaohong 2.0, работает на 113 фотонах под управлением 66-кубитной программируемой сверхпроводящей квантовой вычислительной системы Zuchongzhi 2.1. Предполагается предоставить к нему облачный доступ пользователям со всего мира.

"Чип позволит пользователям из различных областей проводить исследование проблем и алгоритмов, имеющих практическое значение, а также ускорить внедрение квантовых вычислений на практике", — пояснил заместитель генерального директора China Telecom Quantum Group Ван Чжэн.

Как работает квантовый компьютер?