Горячие сырные палочки: для их приготовления нужны всего три ингредиента

Домашние сырные палочки: вкуснейшая горячая закуска всего за несколько минут

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусные домашние сырные палочки — это простой и быстрый рецепт, который обязательно понравится всем вашим близким. Это идеальное блюдо для закуски или как сопровождение к горячим обедам или ужинам. Благодаря минимальному количеству продуктов, вы сможете приготовить их легко, а также вовлечь в процесс приготовления даже своих детей.

Фото: flickr.com by Miia Sample is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления вам понадобятся всего лишь три основных ингредиента:

300 г твёрдого сыра,

1 ст. л. муки,

1 яйцо,

70 мл растительного масла (для жарки).

Приготовление

Натрите твёрдый сыр на мелкой терке и добавьте в него яйцо и муку. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная смесь. Если вы любите разнообразить вкус, вы также можете добавить разные специи или приправы по вашему вкусу. Сформируйте палочки из сырной смеси. Возьмите небольшую порцию смеси и раскатайте ее между ладонями, чтобы получился тонкий и длинный столбик. Повторите это действие с остальной смесью. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте сырные палочки до золотистого цвета. Обратите внимание, что они обжариваются очень быстро, поэтому следите за ними и переворачивайте, чтобы они равномерно прожарились. Как только сырные палочки станут золотистыми и хрустящими, достаньте их из масла и выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Теперь осталось только наслаждаться свежими и вкусными домашними сырными палочками. Они идеально сочетаются с любым соусом или просто можно наслаждаться их пикантным вкусом самостоятельно. Приятного аппетита!