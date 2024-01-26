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Нежнейший сливочный вкус: суп-пюре из картофеля и грибов со сливками

Кремовый суп из картофеля и грибов со сливками: нежнейший вкус

1:17
Еда

Кремовый супчик из картофеля и грибов со сливками понравится даже тем, кто не очень любит первое. Суп от YouTube-канала "Рецепты от Мамули" обладает очень нежным вкусом и восхитительной текстурой!

Кремовый суп из картофеля и грибов со сливками: нежнейший вкус
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 5-6 картофелин;
  • 400 г грибов;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 100 мл сливок;
  • растительное масло;
  • соль, перец.

Приготовление

1. Лук нарежьте кубиками, морковь — небольшими кусочками, картофель — средними кубиками. На растительном масле слегка обжарьте сначала лук, потом к нему добавьте морковь. Обжарьте их вместе пару минут, затем к ним добавьте картофель, жарьте ещё минуты 3.

2. Сложите обжаренные морковь, лук и картофель в кастрюлю, добавьте 1 литр воды, дайте воде закипеть и варите, пока овощи не приготовятся.

3. Шампиньоны мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле.

4. Когда картофель сварился, блендером пюрируйте ваш суп. Положите в него лавровый лист, перец, и переложите в кастрюлю с супом грибы.

5. Добавьте в суп сливки любой жирности, досолите по вкусу.

Такой суп хорошо подать с домашними гренками из белого хлеба.

Этот суп всегда получается бесподобный. Нежнейшая структура грибного супа выше всяких похвал.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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