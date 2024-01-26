Нежнейший сливочный вкус: суп-пюре из картофеля и грибов со сливками

Кремовый супчик из картофеля и грибов со сливками понравится даже тем, кто не очень любит первое. Суп от YouTube-канала "Рецепты от Мамули" обладает очень нежным вкусом и восхитительной текстурой!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Лук нарежьте кубиками, морковь — небольшими кусочками, картофель — средними кубиками. На растительном масле слегка обжарьте сначала лук, потом к нему добавьте морковь. Обжарьте их вместе пару минут, затем к ним добавьте картофель, жарьте ещё минуты 3.
2. Сложите обжаренные морковь, лук и картофель в кастрюлю, добавьте 1 литр воды, дайте воде закипеть и варите, пока овощи не приготовятся.
3. Шампиньоны мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле.
4. Когда картофель сварился, блендером пюрируйте ваш суп. Положите в него лавровый лист, перец, и переложите в кастрюлю с супом грибы.
5. Добавьте в суп сливки любой жирности, досолите по вкусу.
Такой суп хорошо подать с домашними гренками из белого хлеба.
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