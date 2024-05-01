Собчак разоблачает мифы о заморозке яйцеклеток: Пугачёва и другие звезды под прицелом

Ксения Собчак оспаривает реалии заморозки яйцеклеток у публичных личностей

Ксения Собчак в своём документальном фильме на YouTube-канале критикует практику и заблуждения, связанные с заморозкой яйцеклеток, особенно среди женщин старше 50 лет.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Она указывает на то, что заявления некоторых известных женщин о заморозке собственных яйцеклеток в молодом возрасте не подкреплены действительностью, так как технологии того времени не позволяли это сделать безопасно. Также упоминается, что супруг Аллы Пугачевой, Максим Галкин*, говорил о том, что Пугачева якобы заморозила яйцеклетки за 11 лет до рождения их детей, однако специалисты и исторические данные подвергают сомнению эту возможность.

В фильме поднимаются вопросы о достоверности и этичности использования ЭКО у пожилых женщин и об использовании донорских яйцеклеток, что ставит под сомнение честность публичных заявлений некоторых знаменитостей.

* — признан иностранным агентом.