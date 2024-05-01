Собчак разоблачает мифы о заморозке яйцеклеток: Пугачёва и другие звезды под прицелом

Ксения Собчак в своём документальном фильме на YouTube-канале критикует практику и заблуждения, связанные с заморозкой яйцеклеток, особенно среди женщин старше 50 лет.
Она указывает на то, что заявления некоторых известных женщин о заморозке собственных яйцеклеток в молодом возрасте не подкреплены действительностью, так как технологии того времени не позволяли это сделать безопасно. Также упоминается, что супруг Аллы Пугачевой, Максим Галкин*, говорил о том, что Пугачева якобы заморозила яйцеклетки за 11 лет до рождения их детей, однако специалисты и исторические данные подвергают сомнению эту возможность.
В фильме поднимаются вопросы о достоверности и этичности использования ЭКО у пожилых женщин и об использовании донорских яйцеклеток, что ставит под сомнение честность публичных заявлений некоторых знаменитостей.
* — признан иностранным агентом.
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