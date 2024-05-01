Невинная шалость или страшная ошибка: можно ли играть с кошкой лазерной указкой и почему ее так тянет к ней

Некоторые хозяева кошек могут возражать против идеи получать советы о том, как играть со своими питомцами.
Однако важно напомнить, что существуют определённые правила игры с домашними животными, главное из которых — безопасность.
Примером небезопасной игрушки является лазерная указка, часто используемая для развлечения кошек. Хотя лазер позволяет коту сбросить излишки энергии, что является сутью игры, он не дает животному возможности по-настоящему "поймать" добычу, что может привести к фрустрации и агрессии.
В конечном итоге, особенно у кошек с пассивным характером, может пропасть интерес к играм вовсе.
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