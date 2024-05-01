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Невинная шалость или страшная ошибка: можно ли играть с кошкой лазерной указкой и почему ее так тянет к ней

Эксперты ответили, можно ли играть с кошкой указкой

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Зоосфера » Кошки

Некоторые хозяева кошек могут возражать против идеи получать советы о том, как играть со своими питомцами.

Эксперты ответили, можно ли играть с кошкой указкой
Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Однако важно напомнить, что существуют определённые правила игры с домашними животными, главное из которых — безопасность.

Примером небезопасной игрушки является лазерная указка, часто используемая для развлечения кошек. Хотя лазер позволяет коту сбросить излишки энергии, что является сутью игры, он не дает животному возможности по-настоящему "поймать" добычу, что может привести к фрустрации и агрессии.

В конечном итоге, особенно у кошек с пассивным характером, может пропасть интерес к играм вовсе.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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