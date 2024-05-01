Отмыть деньги не получится даже с помощью "крипты": ИИ научился ловить преступников в блокчейне

ИИ научился выявлять отмывание денег на криптобиржах

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Новые методы машинного обучения, разработанные исследователями из Elliptic в сотрудничестве с MIT-IBM Watson AI Lab, позволили выявить преступные действия в блокчейне Bitcoin, включая отмывание денег.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Использование 26-гигабайтного датасета, содержащего данные о 49 миллионах узлов и 196 миллионах транзакций, способствовало идентификации сомнительных кошельков и операций. Исследование включало три метода классификации подграфов для анализа: GNN-Seg, Sub2Vec и GLASS, что позволило распознавать схемы отмывания денег, в том числе через "Peeling Chain", сообщает SecurityLab.

Текущие усилия направлены на улучшение точности и обобщаемости этих методов для применения к другим блокчейнам.