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Теперь стало ясно: Верховный суд РФ уточнил, когда можно взыскать кредитный долг с наследника

Верховный суд разъяснил, в какой момент можно взыскать кредитный долг с наследника

1:39
Экономика

Спор о наследственных долгах по кредитной карте стал значимым прецедентом после того, как он достиг Верховного суда РФ. В центре дела находилась ситуация, когда банк попытался взыскать долг по кредитной карте с сына умершей заемщицы.

Верховный суд разъяснил, в какой момент можно взыскать кредитный долг с наследника
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Изначально три местные судебные инстанции отказали банку, ссылаясь на пропуск срока исковой давности, который был рассчитан с даты первой просрочки платежа по кредиту.

Однако, Верховный суд РФ принял другую позицию, объяснив важные нюансы применения исковой давности в случаях периодических платежей. По мнению Верховного суда, срок исковой давности должен начинаться отдельно для каждого просроченного платежа, а не от первой просрочки. Это основано на Постановлении Пленума ВС № 43 от 29 сентября 2015 года, которое уточняет, что при нарушении условий договора, предусматривающих оплату в рассрочку или периодическими платежами, каждый просроченный платеж запускает свой собственный срок для иска, сообщает "Российская газета".

В итоге, Верховный суд отменил решения местных судов и направил дело на новое рассмотрение, подчеркнув, что необходимо корректно применять законодательство о сроках исковой давности.

Данное решение Верховного суда не только повлияло на исход конкретного дела, но и оставило важный юридический след, касающийся обработки исков по долгам, связанным с кредитными картами и другими формами кредитования, где долг погашается через регулярные платежи.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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