Вырвать с мясом: какая жизнь ждет вашу кошку, если удалить ей когти

Ветеринары рассказали, что будет, если удалить кошке когти

Каждый владелец кошки, вероятно, с грустью признает: домашние животные иногда повреждают мебель.

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Из-за этого у хозяев может возникнуть идея об удалении когтей у кошки, чтобы она перестала портить вещи.

К счастью, это не так уж и просто сделать: любой достойный ветеринар откажется выполнять такую операцию.

Однако всегда найдутся специалисты, готовые пойти на это, поэтому мы постараемся объяснить, почему не следует даже рассматривать возможность удалению когтей у животного.

Дело в том, что при онхэктомии у кошки ампутируют конечную фалангу пальцев вместе с когтями. Это сравнимо с переломом всех кончиков пальцев на руках и ногах у человека.

В результате кошки становятся фактически инвалидами, так как они опираются на фаланги пальцев при ходьбе, и вы лишаете их этих самых передних фаланг.

К тому же, пока раны не заживут, животное будет испытывать сильную боль, что абсолютно неоправданно.

Так что, если для вас диван важнее кошки, предлагаем вам отдать животное в заботливые руки, а не мучить его.