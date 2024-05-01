Вырвать с мясом: какая жизнь ждет вашу кошку, если удалить ей когти

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Ветеринары рассказали, что будет, если удалить кошке когти

Зоосфера » Кошки

Каждый владелец кошки, вероятно, с грустью признает: домашние животные иногда повреждают мебель.

Ветеринары рассказали, что будет, если удалить кошке когти
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Из-за этого у хозяев может возникнуть идея об удалении когтей у кошки, чтобы она перестала портить вещи.

К счастью, это не так уж и просто сделать: любой достойный ветеринар откажется выполнять такую операцию.

Однако всегда найдутся специалисты, готовые пойти на это, поэтому мы постараемся объяснить, почему не следует даже рассматривать возможность удалению когтей у животного.

Дело в том, что при онхэктомии у кошки ампутируют конечную фалангу пальцев вместе с когтями. Это сравнимо с переломом всех кончиков пальцев на руках и ногах у человека.

В результате кошки становятся фактически инвалидами, так как они опираются на фаланги пальцев при ходьбе, и вы лишаете их этих самых передних фаланг.

К тому же, пока раны не заживут, животное будет испытывать сильную боль, что абсолютно неоправданно.

Так что, если для вас диван важнее кошки, предлагаем вам отдать животное в заботливые руки, а не мучить его.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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