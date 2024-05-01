Вырвать с мясом: какая жизнь ждет вашу кошку, если удалить ей когти

Каждый владелец кошки, вероятно, с грустью признает: домашние животные иногда повреждают мебель.
Из-за этого у хозяев может возникнуть идея об удалении когтей у кошки, чтобы она перестала портить вещи.
К счастью, это не так уж и просто сделать: любой достойный ветеринар откажется выполнять такую операцию.
Однако всегда найдутся специалисты, готовые пойти на это, поэтому мы постараемся объяснить, почему не следует даже рассматривать возможность удалению когтей у животного.
Дело в том, что при онхэктомии у кошки ампутируют конечную фалангу пальцев вместе с когтями. Это сравнимо с переломом всех кончиков пальцев на руках и ногах у человека.
В результате кошки становятся фактически инвалидами, так как они опираются на фаланги пальцев при ходьбе, и вы лишаете их этих самых передних фаланг.
К тому же, пока раны не заживут, животное будет испытывать сильную боль, что абсолютно неоправданно.
Так что, если для вас диван важнее кошки, предлагаем вам отдать животное в заботливые руки, а не мучить его.
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