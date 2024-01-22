Лёгкий и вкусный суп с фрикадельками: нужны только фарш, вермишель и картофель

Суп с фрикадельками и вермишелью: нравится взрослым и детям

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Горячий супчик зимой — вещь незаменимая! Попробуйте приготовить лёгкий и вкусный суп с фрикадельками и вермишелью по рецепту YouTube-канала "Всегда вкусно!". Для его приготовления нужно самые простые продукты и всего полчаса времени.

Фото: commons.wikimedia.org by ralphhogaboom is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

700 г мясного фарша;

350 г картофеля;

150 г моркови;

250 г лука;

50 г вермишели;

2 л воды;

3 ч. л. соли;

2 ст. л. растительного масла;

укроп;

лавровый лист;

чёрный молотый перец.

Приготовление

1. Кубиками нарежьте лук и картофель, морковь — тонкими кружочками.

2. В фарш добавьте примерно половину нарезанного лука (100 г), 1 ч. л. соли, чёрный перец, как следует всё перемешайте и сформируйте маленькие фрикадельки. Готовые фрикадельки кладите на отдельную тарелку.

3. В кастрюлю сложите нарезанный картофель, налейте воду, дайте ей закипеть и варите 10 минут на небольшом огне.

4. В сковороде на растительном масле обжарьте в течение 3 минут нарезанный лук, добавьте к нему морковь и жарьте ещё 5 минут.

5. Выложите фрикадельки в кастрюлю с картофелем, дайте воде снова закипеть и выложите обжаренные морковь с луком. Добавьте 2 ч. л. соли, 0,5 ч. л. чёрного перца, положите лавровый лист, перемешайте и варите 10 минут на небольшом огне.

6. Добавьте в суп вермишель и варите ещё 3 минуты. Положите в суп мелко нарезанный свежий укроп и выключите огонь. Суп готов!