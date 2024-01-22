Лёгкий и вкусный суп с фрикадельками: нужны только фарш, вермишель и картофель

Горячий супчик зимой — вещь незаменимая! Попробуйте приготовить лёгкий и вкусный суп с фрикадельками и вермишелью по рецепту YouTube-канала "Всегда вкусно!". Для его приготовления нужно самые простые продукты и всего полчаса времени.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Кубиками нарежьте лук и картофель, морковь — тонкими кружочками.
2. В фарш добавьте примерно половину нарезанного лука (100 г), 1 ч. л. соли, чёрный перец, как следует всё перемешайте и сформируйте маленькие фрикадельки. Готовые фрикадельки кладите на отдельную тарелку.
3. В кастрюлю сложите нарезанный картофель, налейте воду, дайте ей закипеть и варите 10 минут на небольшом огне.
4. В сковороде на растительном масле обжарьте в течение 3 минут нарезанный лук, добавьте к нему морковь и жарьте ещё 5 минут.
5. Выложите фрикадельки в кастрюлю с картофелем, дайте воде снова закипеть и выложите обжаренные морковь с луком. Добавьте 2 ч. л. соли, 0,5 ч. л. чёрного перца, положите лавровый лист, перемешайте и варите 10 минут на небольшом огне.
6. Добавьте в суп вермишель и варите ещё 3 минуты. Положите в суп мелко нарезанный свежий укроп и выключите огонь. Суп готов!
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