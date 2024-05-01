Как выбрать идеальную сушилку для посуды: советы и рекомендации дизайнера Юлии Тычино

Главный минус настольной сушилки для посуды

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Во многих домах сушилки для посуды устанавливают на кухонном столе рядом с мойкой.

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Такое размещение кажется практичным: посуду легко помыть и сразу же поставить сушиться без лишних усилий. Однако, по мнению дизайнера Юлии Тычино из "БелНовости", специализирующейся на интерьерах, у этого решения есть свои минусы.

Сушилка на столе со временем заполняется различной посудой: тарелками, чашками, вилками и прочим.

Посуда высыхает всего за 15-20 минут, но часто остаётся на сушилке надолго, что делает кухню визуально неопрятной.

Для улучшения ситуации предлагается два варианта.

Первый — приобрести стильную сушилку, которая будет гармонично вписываться в дизайн кухни, и регулярно опустошать её.

Второй — спрятать сушилку в шкаф, что позволит сразу же убрать посуду на место и сохранить порядок.