Как выбрать идеальную сушилку для посуды: советы и рекомендации дизайнера Юлии Тычино

Во многих домах сушилки для посуды устанавливают на кухонном столе рядом с мойкой.
Такое размещение кажется практичным: посуду легко помыть и сразу же поставить сушиться без лишних усилий. Однако, по мнению дизайнера Юлии Тычино из "БелНовости", специализирующейся на интерьерах, у этого решения есть свои минусы.
Сушилка на столе со временем заполняется различной посудой: тарелками, чашками, вилками и прочим.
Посуда высыхает всего за 15-20 минут, но часто остаётся на сушилке надолго, что делает кухню визуально неопрятной.
Для улучшения ситуации предлагается два варианта.
Первый — приобрести стильную сушилку, которая будет гармонично вписываться в дизайн кухни, и регулярно опустошать её.
Второй — спрятать сушилку в шкаф, что позволит сразу же убрать посуду на место и сохранить порядок.
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