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Как выбрать идеальную сушилку для посуды: советы и рекомендации дизайнера Юлии Тычино

Главный минус настольной сушилки для посуды

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Во многих домах сушилки для посуды устанавливают на кухонном столе рядом с мойкой.

Главный минус настольной сушилки для посуды
Фото: commons.wikimedia.org by Mysid is licensed under Public domain

Такое размещение кажется практичным: посуду легко помыть и сразу же поставить сушиться без лишних усилий. Однако, по мнению дизайнера Юлии Тычино из "БелНовости", специализирующейся на интерьерах, у этого решения есть свои минусы.

Сушилка на столе со временем заполняется различной посудой: тарелками, чашками, вилками и прочим.

Посуда высыхает всего за 15-20 минут, но часто остаётся на сушилке надолго, что делает кухню визуально неопрятной.

Для улучшения ситуации предлагается два варианта.

Первый — приобрести стильную сушилку, которая будет гармонично вписываться в дизайн кухни, и регулярно опустошать её.

Второй — спрятать сушилку в шкаф, что позволит сразу же убрать посуду на место и сохранить порядок.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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