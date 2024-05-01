Подборка упражнений для домашней кардио-тренировки

Подборка упражнений для домашней кардио-тренировки

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Фитнес-инструктор Артур Рахимов порекомендовал упражнения для кардио-тренировки дома.

Фото: wikimedia.org by Helisusa is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Многие люди не успевают посещать тренажерный зал, поэтому отказываются от занятий спортом. Но тренироваться можно и дома, пишет портал "СЭ".

Тренер Рахимов посоветовал эффективные упражнения для этого: приседания; выпады назад; латеральные выпады; зашагивания на возвышение; джампинг джек; скалолаз; берпи; ходьба на руках;