Подборка упражнений для домашней кардио-тренировки

Фитнес-инструктор Артур Рахимов порекомендовал упражнения для кардио-тренировки дома.
Многие люди не успевают посещать тренажерный зал, поэтому отказываются от занятий спортом. Но тренироваться можно и дома, пишет портал "СЭ".
Тренер Рахимов посоветовал эффективные упражнения для этого: приседания; выпады назад; латеральные выпады; зашагивания на возвышение; джампинг джек; скалолаз; берпи; ходьба на руках;
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