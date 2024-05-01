Сирия вводит электронные визы для россиян: подробности

Сирия вводит электронные визы для туристов

0:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

С начала мая текущего года Сирия начала выдачу электронных виз для туристов, включая граждан России. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию от сирийского посольства в Москве.

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По словам сирийских дипломатов, теперь можно оформить визу через интернет, что исключает необходимость посещения посольства или консульства лично. Срок рассмотрения заявлений на получение электронной визы может занять до трёх суток.